CODA: Coda Octopus Group Inc
8.24 USD 0.02 (0.24%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CODA hat sich für heute um -0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.16 bis zu einem Hoch von 8.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die Coda Octopus Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
8.16 8.29
Jahresspanne
5.76 9.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.26
- Eröffnung
- 8.29
- Bid
- 8.24
- Ask
- 8.54
- Tief
- 8.16
- Hoch
- 8.29
- Volumen
- 82
- Tagesänderung
- -0.24%
- Monatsänderung
- 1.23%
- 6-Monatsänderung
- 34.20%
- Jahresänderung
- 12.11%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K