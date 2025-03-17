Валюты / CODA
CODA: Coda Octopus Group Inc
7.92 USD 0.22 (2.70%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CODA за сегодня изменился на -2.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.85, а максимальная — 8.21.
Следите за динамикой Coda Octopus Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
7.85 8.21
Годовой диапазон
5.76 9.89
- Предыдущее закрытие
- 8.14
- Open
- 8.21
- Bid
- 7.92
- Ask
- 8.22
- Low
- 7.85
- High
- 8.21
- Объем
- 167
- Дневное изменение
- -2.70%
- Месячное изменение
- -2.70%
- 6-месячное изменение
- 28.99%
- Годовое изменение
- 7.76%
