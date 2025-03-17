Divisas / CODA
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CODA: Coda Octopus Group Inc
8.30 USD 0.38 (4.80%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CODA de hoy ha cambiado un 4.80%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.97, mientras que el máximo ha alcanzado 8.35.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Coda Octopus Group Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CODA News
- Coda Octopus Group, Inc. (CODA) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Transcripción del informe de resultados: Coda Octopus supera las previsiones de beneficios del tercer trimestre de 2025
- Coda Octopus supera previsiones de ganancias del tercer trimestre 2025
- Earnings call transcript: Coda Octopus beats Q3 2025 earnings forecast
- Coda Octopus Q3 Revenue Jumps 29 Percent
- Coda Octopus superaron las previsiones de BPA en el tercer trimestre del año
- Coda Octopus supera por las previsiones de BPA en el tercer trimestre del año
- Coda Octopus earnings beat, revenue topped estimates
- Dave & Buster’s, Hain Celestial, and more to report earnings Monday
- Coda Octopus Group, Inc. (CODA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Coda Octopus Q2 2025 sees revenue rise, EPS miss
- Coda Octopus (CODA) Q2 2025 Earnings Transcript
- Coda Octopus earnings missed, revenue topped estimates
- Coda Octopus Group Reports Fiscal Second Quarter 2025 Financial Results
- Coda Octopus Group Sets Fiscal Second Quarter 2025 Earnings Conference Call for Monday, June 16, 2025, at 10 a.m. Eastern Time
- Verint Systems Posts Downbeat Results, Joins Nio, General Motors And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Celanese (NYSE:CE), Coda Octopus Group (NASDAQ:CODA)
- Coda Octopus Group, Inc. (CODA) Q1 2025 Earnings Call Transcript
Rango diario
7.97 8.35
Rango anual
5.76 9.89
- Cierres anteriores
- 7.92
- Open
- 7.97
- Bid
- 8.30
- Ask
- 8.60
- Low
- 7.97
- High
- 8.35
- Volumen
- 82
- Cambio diario
- 4.80%
- Cambio mensual
- 1.97%
- Cambio a 6 meses
- 35.18%
- Cambio anual
- 12.93%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B