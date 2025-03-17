货币 / CODA
CODA: Coda Octopus Group Inc
8.29 USD 0.37 (4.67%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CODA汇率已更改4.67%。当日，交易品种以低点7.97和高点8.35进行交易。
关注Coda Octopus Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CODA新闻
- Coda Octopus Group, Inc. (CODA) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Coda Octopus 2025财年第三季度业绩超预期，股价却下跌5.2%
- Earnings call transcript: Coda Octopus beats Q3 2025 earnings forecast
- Coda Octopus Q3 Revenue Jumps 29 Percent
- Coda OctopusQ3每股收益及营收超出预期
- Coda Octopus earnings beat, revenue topped estimates
- Dave & Buster’s, Hain Celestial, and more to report earnings Monday
- Coda Octopus Group, Inc. (CODA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Coda Octopus Q2 2025 sees revenue rise, EPS miss
- Coda Octopus (CODA) Q2 2025 Earnings Transcript
- Coda Octopus earnings missed, revenue topped estimates
- Coda Octopus Group Reports Fiscal Second Quarter 2025 Financial Results
- Coda Octopus Group Sets Fiscal Second Quarter 2025 Earnings Conference Call for Monday, June 16, 2025, at 10 a.m. Eastern Time
- Verint Systems Posts Downbeat Results, Joins Nio, General Motors And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Celanese (NYSE:CE), Coda Octopus Group (NASDAQ:CODA)
- Coda Octopus Group, Inc. (CODA) Q1 2025 Earnings Call Transcript
日范围
7.97 8.35
年范围
5.76 9.89
- 前一天收盘价
- 7.92
- 开盘价
- 7.97
- 卖价
- 8.29
- 买价
- 8.59
- 最低价
- 7.97
- 最高价
- 8.35
- 交易量
- 77
- 日变化
- 4.67%
- 月变化
- 1.84%
- 6个月变化
- 35.02%
- 年变化
- 12.79%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值