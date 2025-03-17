Devises / CODA
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CODA: Coda Octopus Group Inc
8.29 USD 0.03 (0.36%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CODA a changé de 0.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 8.16 et à un maximum de 8.33.
Suivez la dynamique Coda Octopus Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CODA Nouvelles
- Coda Octopus Group, Inc. (CODA) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Transcription de l’alerte résultats : Coda Octopus dépasse les prévisions de bénéfices du T3 2025
- Earnings call transcript: Coda Octopus beats Q3 2025 earnings forecast
- Coda Octopus Q3 Revenue Jumps 29 Percent
- Le BPA de Coda Octopus a dépassé les attentes, le CA a surpassé les prévisions
- Coda Octopus earnings beat, revenue topped estimates
- Dave & Buster’s, Hain Celestial, and more to report earnings Monday
- Coda Octopus Group, Inc. (CODA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Coda Octopus Q2 2025 sees revenue rise, EPS miss
- Coda Octopus (CODA) Q2 2025 Earnings Transcript
- Coda Octopus earnings missed, revenue topped estimates
- Coda Octopus Group Reports Fiscal Second Quarter 2025 Financial Results
- Coda Octopus Group Sets Fiscal Second Quarter 2025 Earnings Conference Call for Monday, June 16, 2025, at 10 a.m. Eastern Time
- Verint Systems Posts Downbeat Results, Joins Nio, General Motors And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Celanese (NYSE:CE), Coda Octopus Group (NASDAQ:CODA)
- Coda Octopus Group, Inc. (CODA) Q1 2025 Earnings Call Transcript
Range quotidien
8.16 8.33
Range Annuel
5.76 9.89
- Clôture Précédente
- 8.26
- Ouverture
- 8.29
- Bid
- 8.29
- Ask
- 8.59
- Plus Bas
- 8.16
- Plus Haut
- 8.33
- Volume
- 286
- Changement quotidien
- 0.36%
- Changement Mensuel
- 1.84%
- Changement à 6 Mois
- 35.02%
- Changement Annuel
- 12.79%
20 septembre, samedi