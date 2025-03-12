Valute / CEPU
CEPU: Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents
7.66 USD 0.10 (1.29%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CEPU ha avuto una variazione del -1.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.43 e ad un massimo di 7.90.
Segui le dinamiche di Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
7.43 7.90
Intervallo Annuale
7.43 16.60
- Chiusura Precedente
- 7.76
- Apertura
- 7.78
- Bid
- 7.66
- Ask
- 7.96
- Minimo
- 7.43
- Massimo
- 7.90
- Volume
- 1.177 K
- Variazione giornaliera
- -1.29%
- Variazione Mensile
- -27.26%
- Variazione Semestrale
- -30.24%
- Variazione Annuale
- -18.86%
20 settembre, sabato