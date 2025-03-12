통화 / CEPU
CEPU: Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents
7.66 USD 0.10 (1.29%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CEPU 환율이 오늘 -1.29%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.43이고 고가는 7.90이었습니다.
Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
7.43 7.90
년간 변동
7.43 16.60
- 이전 종가
- 7.76
- 시가
- 7.78
- Bid
- 7.66
- Ask
- 7.96
- 저가
- 7.43
- 고가
- 7.90
- 볼륨
- 1.177 K
- 일일 변동
- -1.29%
- 월 변동
- -27.26%
- 6개월 변동
- -30.24%
- 년간 변동율
- -18.86%
20 9월, 토요일