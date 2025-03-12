Moedas / CEPU
CEPU: Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents
7.96 USD 0.35 (4.21%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CEPU para hoje mudou para -4.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.94 e o mais alto foi 8.33.
Veja a dinâmica do par de moedas Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
7.94 8.33
Faixa anual
7.85 16.60
- Fechamento anterior
- 8.31
- Open
- 8.30
- Bid
- 7.96
- Ask
- 8.26
- Low
- 7.94
- High
- 8.33
- Volume
- 414
- Mudança diária
- -4.21%
- Mudança mensal
- -24.41%
- Mudança de 6 meses
- -27.50%
- Mudança anual
- -15.68%
