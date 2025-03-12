Währungen / CEPU
CEPU: Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents
7.76 USD 0.55 (6.62%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CEPU hat sich für heute um -6.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.64 bis zu einem Hoch von 8.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
7.64 8.33
Jahresspanne
7.64 16.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.31
- Eröffnung
- 8.30
- Bid
- 7.76
- Ask
- 8.06
- Tief
- 7.64
- Hoch
- 8.33
- Volumen
- 1.531 K
- Tagesänderung
- -6.62%
- Monatsänderung
- -26.31%
- 6-Monatsänderung
- -29.33%
- Jahresänderung
- -17.80%
