KurseKategorien
Währungen / CEPU
Zurück zum Aktien

CEPU: Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents

7.76 USD 0.55 (6.62%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CEPU hat sich für heute um -6.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.64 bis zu einem Hoch von 8.33 gehandelt.

Verfolgen Sie die Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CEPU News

Tagesspanne
7.64 8.33
Jahresspanne
7.64 16.60
Vorheriger Schlusskurs
8.31
Eröffnung
8.30
Bid
7.76
Ask
8.06
Tief
7.64
Hoch
8.33
Volumen
1.531 K
Tagesänderung
-6.62%
Monatsänderung
-26.31%
6-Monatsänderung
-29.33%
Jahresänderung
-17.80%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K