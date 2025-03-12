货币 / CEPU
CEPU: Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents
8.43 USD 0.18 (2.09%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CEPU汇率已更改-2.09%。当日，交易品种以低点8.41和高点8.80进行交易。
关注Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CEPU新闻
- Central Puerto: Fundamentals Strong, Momentum Political
- Argentina Stocks, Peso Plunge After This Result Shocks Investors. What's Next?
- Central Puerto to acquire Cafayate Solar Project in Argentina
- Central Puerto S.A. (CEPU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Central Puerto S.A. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CEPU)
- Central Puerto: Solid Fundamentals And Limited Room For Growth (NYSE:CEPU)
- Rare Stock Picks In May 2025 - From 27 Discerning Analysts
- Stock Picks From Seeking Alpha's March 2025 New Analysts
- Central Puerto Stock: Energy In Evolution, Looking To The Future (CEPU)
- Central Puerto S.A. (CEPU) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
8.41 8.80
年范围
8.30 16.60
- 前一天收盘价
- 8.61
- 开盘价
- 8.80
- 卖价
- 8.43
- 买价
- 8.73
- 最低价
- 8.41
- 最高价
- 8.80
- 交易量
- 326
- 日变化
- -2.09%
- 月变化
- -19.94%
- 6个月变化
- -23.22%
- 年变化
- -10.70%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值