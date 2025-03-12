КотировкиРазделы
CEPU
CEPU: Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents

8.61 USD 0.23 (2.74%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CEPU за сегодня изменился на 2.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.46, а максимальная — 8.70.

Следите за динамикой Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
8.46 8.70
Годовой диапазон
8.30 16.60
Предыдущее закрытие
8.38
Open
8.50
Bid
8.61
Ask
8.91
Low
8.46
High
8.70
Объем
815
Дневное изменение
2.74%
Месячное изменение
-18.23%
6-месячное изменение
-21.58%
Годовое изменение
-8.79%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.