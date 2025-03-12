Валюты / CEPU
CEPU: Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents
8.61 USD 0.23 (2.74%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CEPU за сегодня изменился на 2.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.46, а максимальная — 8.70.
Следите за динамикой Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
8.46 8.70
Годовой диапазон
8.30 16.60
- Предыдущее закрытие
- 8.38
- Open
- 8.50
- Bid
- 8.61
- Ask
- 8.91
- Low
- 8.46
- High
- 8.70
- Объем
- 815
- Дневное изменение
- 2.74%
- Месячное изменение
- -18.23%
- 6-месячное изменение
- -21.58%
- Годовое изменение
- -8.79%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.