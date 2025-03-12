通貨 / CEPU
CEPU: Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents
7.76 USD 0.55 (6.62%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CEPUの今日の為替レートは、-6.62%変化しました。日中、通貨は1あたり7.64の安値と8.33の高値で取引されました。
Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each representsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
7.64 8.33
1年のレンジ
7.64 16.60
- 以前の終値
- 8.31
- 始値
- 8.30
- 買値
- 7.76
- 買値
- 8.06
- 安値
- 7.64
- 高値
- 8.33
- 出来高
- 1.531 K
- 1日の変化
- -6.62%
- 1ヶ月の変化
- -26.31%
- 6ヶ月の変化
- -29.33%
- 1年の変化
- -17.80%
