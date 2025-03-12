クォートセクション
CEPU: Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents

7.76 USD 0.55 (6.62%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CEPUの今日の為替レートは、-6.62%変化しました。日中、通貨は1あたり7.64の安値と8.33の高値で取引されました。

Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each representsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
7.64 8.33
1年のレンジ
7.64 16.60
以前の終値
8.31
始値
8.30
買値
7.76
買値
8.06
安値
7.64
高値
8.33
出来高
1.531 K
1日の変化
-6.62%
1ヶ月の変化
-26.31%
6ヶ月の変化
-29.33%
1年の変化
-17.80%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K