AZO: AutoZone Inc

4128.76 USD 0.90 (0.02%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AZO ha avuto una variazione del -0.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4114.49 e ad un massimo di 4149.73.

Segui le dinamiche di AutoZone Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4114.49 4149.73
Intervallo Annuale
2981.19 4388.11
Chiusura Precedente
4129.66
Apertura
4137.00
Bid
4128.76
Ask
4129.06
Minimo
4114.49
Massimo
4149.73
Volume
127
Variazione giornaliera
-0.02%
Variazione Mensile
-2.28%
Variazione Semestrale
7.79%
Variazione Annuale
30.72%
20 settembre, sabato