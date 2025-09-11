Valute / AZO
AZO: AutoZone Inc
4128.76 USD 0.90 (0.02%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AZO ha avuto una variazione del -0.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4114.49 e ad un massimo di 4149.73.
Segui le dinamiche di AutoZone Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
AZO News
Intervallo Giornaliero
4114.49 4149.73
Intervallo Annuale
2981.19 4388.11
- Chiusura Precedente
- 4129.66
- Apertura
- 4137.00
- Bid
- 4128.76
- Ask
- 4129.06
- Minimo
- 4114.49
- Massimo
- 4149.73
- Volume
- 127
- Variazione giornaliera
- -0.02%
- Variazione Mensile
- -2.28%
- Variazione Semestrale
- 7.79%
- Variazione Annuale
- 30.72%
20 settembre, sabato