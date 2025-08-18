Moedas / AZO
AZO: AutoZone Inc
4223.06 USD 10.31 (0.24%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AZO para hoje mudou para 0.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4194.28 e o mais alto foi 4236.62.
Veja a dinâmica do par de moedas AutoZone Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
AZO Notícias
- Preço-alvo das ações da AutoZone elevado para US$ 4.500 pela Evercore ISI devido ao crescimento DIFM
- Wolfe Research launches retail coverage, sees opportunity in WMT, HD and DG
- Preço-alvo das ações da AutoZone elevado para US$ 4.504 pela Truist devido ao poder de precificação
- AutoZone (AZO) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Raymond James eleva preço-alvo das ações da AutoZone para US$ 4.900
- AutoZone (AZO) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- UBS eleva preço-alvo das ações da AutoZone para US$ 4.925 de US$ 4.260
- Lovesac (LOVE) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Wall Street Analysts See AutoZone (AZO) as a Buy: Should You Invest?
- AutoZone (AZO) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
- AutoZone, Inc. (AZO) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Take the Zacks Approach to Beat the Markets: Hecla Mining, GE Aerospace & Stride in Focus
- AutoZone stock hits all-time high at 4231.07 USD
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Investors Heavily Search AutoZone, Inc. (AZO): Here is What You Need to Know
- AutoZone stock hits all-time high at 4189.0 USD
- AutoZone stock hits all-time high at 4100.0 USD
- Is It Worth Investing in AutoZone (AZO) Based on Wall Street's Bullish Views?
- Here is What to Know Beyond Why AutoZone, Inc. (AZO) is a Trending Stock
- Meet the Monster Stock That Continues to Crush the Market
Faixa diária
4194.28 4236.62
Faixa anual
2981.19 4388.11
- Fechamento anterior
- 4212.75
- Open
- 4220.93
- Bid
- 4223.06
- Ask
- 4223.36
- Low
- 4194.28
- High
- 4236.62
- Volume
- 70
- Mudança diária
- 0.24%
- Mudança mensal
- -0.05%
- Mudança de 6 meses
- 10.26%
- Mudança anual
- 33.70%
