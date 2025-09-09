Devises / AZO
AZO: AutoZone Inc
4128.76 USD 0.90 (0.02%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AZO a changé de -0.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4114.49 et à un maximum de 4149.73.
Suivez la dynamique AutoZone Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
AZO Nouvelles
- Stock Market Week Ahead: Get Ready For Buy Points And Econ Data
- Dow Jones Futures: Apple Breaks Out, Nvidia At Key Level; Take Profits In Micron, IonQ, Oklo?
- WarrenAI’s Top 5 Auto Parts Retailers: Value Plays vs. Premium Performers
- DA Davidson réitère sa recommandation d’achat sur AutoZone, citant une forte croissance commerciale
- TD Cowen relève l’objectif de cours d’AutoZone à 4.900$ grâce à la croissance DIFM
- Unveiling AutoZone (AZO) Q4 Outlook: Wall Street Estimates for Key Metrics
- L’objectif de prix de l’action AutoZone relevé à 4.500 $ par Evercore ISI grâce à la croissance DIFM
- Wolfe Research lance sa couverture du secteur de la distribution, voit des opportunités chez WMT, HD et DG
- Objectif de prix d’AutoZone relevé à 4.504 $ par Truist grâce à son pouvoir de fixation des prix
- AutoZone (AZO) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Raymond James relève l’objectif de cours d’AutoZone à 4.900$ contre 4.200$
- AutoZone (AZO) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- UBS relève l’objectif de cours de l’action AutoZone à 4.925 € contre 4.260 €
- Lovesac (LOVE) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Wall Street Analysts See AutoZone (AZO) as a Buy: Should You Invest?
- AutoZone (AZO) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
- AutoZone, Inc. (AZO) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
Range quotidien
4114.49 4149.73
Range Annuel
2981.19 4388.11
- Clôture Précédente
- 4129.66
- Ouverture
- 4137.00
- Bid
- 4128.76
- Ask
- 4129.06
- Plus Bas
- 4114.49
- Plus Haut
- 4149.73
- Volume
- 127
- Changement quotidien
- -0.02%
- Changement Mensuel
- -2.28%
- Changement à 6 Mois
- 7.79%
- Changement Annuel
- 30.72%
20 septembre, samedi