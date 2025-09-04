통화 / AZO
AZO: AutoZone Inc
4128.76 USD 0.90 (0.02%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AZO 환율이 오늘 -0.02%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4114.49이고 고가는 4149.73이었습니다.
AutoZone Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AZO News
- WarrenAI’s Top 5 Auto Parts Retailers: Value Plays vs. Premium Performers
- 오토존, 견조한 상업 성장세에 힘입어 DA Davidson ’매수’ 의견 재확인
- DA Davidson reiterates Buy rating on AutoZone stock, cites strong commercial growth
- 오토존, TD Cowen, DIFM 성장에 목표 주가 4,900달러로 상향
- AutoZone stock price target raised to $4,900 by TD Cowen on DIFM growth
- Unveiling AutoZone (AZO) Q4 Outlook: Wall Street Estimates for Key Metrics
- 오토존, Evercore ISI, DIFM 성장에 목표가 4,500달러로 상향
- AutoZone stock price target raised to $4,500 by Evercore ISI on DIFM growth
- 울프 리서치, 소매업 커버리지 시작... 월마트, 홈디포, 달러 제너럴에서 기회 발견
- Wolfe Research launches retail coverage, sees opportunity in WMT, HD and DG
- 오토존, Truist, 목표 주가 4,504달러로 상향 조정
- AutoZone stock price target raised to $4,504 by Truist on pricing power
- AutoZone (AZO) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- 오토존 목표 주가, Raymond James, 4,200달러에서 4,900달러로 상향 조정
- AutoZone stock price target raised to $4,900 from $4,200 at Raymond James
- AutoZone (AZO) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- 오토존 목표 주가, UBS에서 4,925달러로 상향
- AutoZone stock price target raised to $4,925 from $4,260 at UBS
- Lovesac (LOVE) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Wall Street Analysts See AutoZone (AZO) as a Buy: Should You Invest?
- AutoZone (AZO) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
- AutoZone, Inc. (AZO) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Take the Zacks Approach to Beat the Markets: Hecla Mining, GE Aerospace & Stride in Focus
- AutoZone stock hits all-time high at 4231.07 USD
일일 변동 비율
4114.49 4149.73
년간 변동
2981.19 4388.11
- 이전 종가
- 4129.66
- 시가
- 4137.00
- Bid
- 4128.76
- Ask
- 4129.06
- 저가
- 4114.49
- 고가
- 4149.73
- 볼륨
- 127
- 일일 변동
- -0.02%
- 월 변동
- -2.28%
- 6개월 변동
- 7.79%
- 년간 변동율
- 30.72%
