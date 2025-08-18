CotizacionesSecciones
AZO: AutoZone Inc

4223.06 USD 10.31 (0.24%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de AZO de hoy ha cambiado un 0.24%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4194.28, mientras que el máximo ha alcanzado 4236.62.

Siga la dinámica de la pareja de divisas AutoZone Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
4194.28 4236.62
Rango anual
2981.19 4388.11
Cierres anteriores
4212.75
Open
4220.93
Bid
4223.06
Ask
4223.36
Low
4194.28
High
4236.62
Volumen
70
Cambio diario
0.24%
Cambio mensual
-0.05%
Cambio a 6 meses
10.26%
Cambio anual
33.70%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B