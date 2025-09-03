通貨 / AZO
AZO: AutoZone Inc
4129.66 USD 93.40 (2.21%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AZOの今日の為替レートは、-2.21%変化しました。日中、通貨は1あたり4112.51の安値と4235.67の高値で取引されました。
AutoZone Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
AZO News
- DA DavidsonがAutoZone株に対する買い推奨を維持、商業部門の強い成長を評価
- DA Davidson reiterates Buy rating on AutoZone stock, cites strong commercial growth
- TD CowenがAutoZoneの目標株価をDIFM成長を背景に4,900ドルに引き上げ
- AutoZone stock price target raised to $4,900 by TD Cowen on DIFM growth
- Unveiling AutoZone (AZO) Q4 Outlook: Wall Street Estimates for Key Metrics
- エバコアISI、DIFMの成長を受けてAutoZoneの目標株価を4,500ドルに引き上げ
- AutoZone stock price target raised to $4,500 by Evercore ISI on DIFM growth
- ウォルフ・リサーチ、小売業界のカバレッジを開始、WMT、HD、DGに注目
- Wolfe Research launches retail coverage, sees opportunity in WMT, HD and DG
- トゥルーイスト証券、AutoZoneの株価目標を価格決定力を理由に4,504ドルに引き上げ
- AutoZone stock price target raised to $4,504 by Truist on pricing power
- AutoZone (AZO) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- レイモンド・ジェームズ、AutoZoneの目標株価を4,200ドルから4,900ドルに引き上げ
- AutoZone stock price target raised to $4,900 from $4,200 at Raymond James
- AutoZone (AZO) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- UBSがAutoZoneの目標株価を4,260ドルから4,925ドルに引き上げ
- AutoZone stock price target raised to $4,925 from $4,260 at UBS
- Lovesac (LOVE) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Wall Street Analysts See AutoZone (AZO) as a Buy: Should You Invest?
- AutoZone (AZO) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
- AutoZone, Inc. (AZO) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Take the Zacks Approach to Beat the Markets: Hecla Mining, GE Aerospace & Stride in Focus
- AutoZone stock hits all-time high at 4231.07 USD
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
1日のレンジ
4112.51 4235.67
1年のレンジ
2981.19 4388.11
- 以前の終値
- 4223.06
- 始値
- 4213.58
- 買値
- 4129.66
- 買値
- 4129.96
- 安値
- 4112.51
- 高値
- 4235.67
- 出来高
- 103
- 1日の変化
- -2.21%
- 1ヶ月の変化
- -2.26%
- 6ヶ月の変化
- 7.82%
- 1年の変化
- 30.75%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B