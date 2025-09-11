Dövizler / AZO
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
AZO: AutoZone Inc
4128.76 USD 0.90 (0.02%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AZO fiyatı bugün -0.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4114.49 ve Yüksek fiyatı olarak 4149.73 aralığında işlem gördü.
AutoZone Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AZO haberleri
- WarrenAI’nin En İyi 5 Oto Yedek Parça Perakendecisi: Değer Fırsatları ve Premium Performans
- Micron, Accenture Set To Report Earnings
- Stock Market Week Ahead: Get Ready For Buy Points And Econ Data
- Dow Jones Futures: Apple Breaks Out, Nvidia At Key Level; Take Profits In Micron, IonQ, Oklo?
- WarrenAI’s Top 5 Auto Parts Retailers: Value Plays vs. Premium Performers
- DA Davidson, AutoZone hissesinde Al tavsiyesini yineliyor, güçlü ticari büyümeye dikkat çekiyor
- DA Davidson reiterates Buy rating on AutoZone stock, cites strong commercial growth
- TD Cowen, DIFM büyümesi nedeniyle AutoZone hisse fiyat hedefini 4.900 dolara yükseltti
- AutoZone stock price target raised to $4,900 by TD Cowen on DIFM growth
- Unveiling AutoZone (AZO) Q4 Outlook: Wall Street Estimates for Key Metrics
- Evercore ISI, DIFM büyümesi nedeniyle AutoZone hedef fiyatını 4.500 dolara yükseltti
- AutoZone stock price target raised to $4,500 by Evercore ISI on DIFM growth
- Wolfe Research perakende kapsamını başlatıyor, WMT, HD ve DG’de fırsat görüyor
- Wolfe Research launches retail coverage, sees opportunity in WMT, HD and DG
- Truist, fiyatlandırma gücü nedeniyle AutoZone hisse fiyat hedefini 4.504 dolara yükseltti
- AutoZone stock price target raised to $4,504 by Truist on pricing power
- AutoZone (AZO) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Raymond James, AutoZone için hedef fiyatını 4.200 dolardan 4.900 dolara yükseltti
- AutoZone stock price target raised to $4,900 from $4,200 at Raymond James
- AutoZone (AZO) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- UBS, AutoZone için hedef fiyatını 4.260 dolardan 4.925 dolara yükseltti
- AutoZone stock price target raised to $4,925 from $4,260 at UBS
- Lovesac (LOVE) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
Günlük aralık
4114.49 4149.73
Yıllık aralık
2981.19 4388.11
- Önceki kapanış
- 4129.66
- Açılış
- 4137.00
- Satış
- 4128.76
- Alış
- 4129.06
- Düşük
- 4114.49
- Yüksek
- 4149.73
- Hacim
- 127
- Günlük değişim
- -0.02%
- Aylık değişim
- -2.28%
- 6 aylık değişim
- 7.79%
- Yıllık değişim
- 30.72%
21 Eylül, Pazar