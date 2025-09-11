FiyatlarBölümler
AZO
AZO: AutoZone Inc

4128.76 USD 0.90 (0.02%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AZO fiyatı bugün -0.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4114.49 ve Yüksek fiyatı olarak 4149.73 aralığında işlem gördü.

AutoZone Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

AZO haberleri

Günlük aralık
4114.49 4149.73
Yıllık aralık
2981.19 4388.11
Önceki kapanış
4129.66
Açılış
4137.00
Satış
4128.76
Alış
4129.06
Düşük
4114.49
Yüksek
4149.73
Hacim
127
Günlük değişim
-0.02%
Aylık değişim
-2.28%
6 aylık değişim
7.79%
Yıllık değişim
30.72%
