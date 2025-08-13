КотировкиРазделы
AZO: AutoZone Inc

4212.75 USD 14.45 (0.34%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AZO за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4212.33, а максимальная — 4285.34.

Следите за динамикой AutoZone Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
4212.33 4285.34
Годовой диапазон
2981.19 4388.11
Предыдущее закрытие
4227.20
Open
4258.60
Bid
4212.75
Ask
4213.05
Low
4212.33
High
4285.34
Объем
164
Дневное изменение
-0.34%
Месячное изменение
-0.29%
6-месячное изменение
9.99%
Годовое изменение
33.38%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.