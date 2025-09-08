QuotazioniSezioni
ABNB: Airbnb Inc - Class A

127.04 USD 1.57 (1.25%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ABNB ha avuto una variazione del 1.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 125.19 e ad un massimo di 127.85.

Segui le dinamiche di Airbnb Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
125.19 127.85
Intervallo Annuale
99.89 163.93
Chiusura Precedente
125.47
Apertura
126.33
Bid
127.04
Ask
127.34
Minimo
125.19
Massimo
127.85
Volume
12.442 K
Variazione giornaliera
1.25%
Variazione Mensile
-1.10%
Variazione Semestrale
6.16%
Variazione Annuale
-0.26%
