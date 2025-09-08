Valute / ABNB
ABNB: Airbnb Inc - Class A
127.04 USD 1.57 (1.25%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ABNB ha avuto una variazione del 1.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 125.19 e ad un massimo di 127.85.
Segui le dinamiche di Airbnb Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
125.19 127.85
Intervallo Annuale
99.89 163.93
- Chiusura Precedente
- 125.47
- Apertura
- 126.33
- Bid
- 127.04
- Ask
- 127.34
- Minimo
- 125.19
- Massimo
- 127.85
- Volume
- 12.442 K
- Variazione giornaliera
- 1.25%
- Variazione Mensile
- -1.10%
- Variazione Semestrale
- 6.16%
- Variazione Annuale
- -0.26%
20 settembre, sabato