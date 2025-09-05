Moedas / ABNB
ABNB: Airbnb Inc - Class A
123.20 USD 1.54 (1.27%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ABNB para hoje mudou para 1.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 121.52 e o mais alto foi 124.45.
Veja a dinâmica do par de moedas Airbnb Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
121.52 124.45
Faixa anual
99.89 163.93
- Fechamento anterior
- 121.66
- Open
- 121.99
- Bid
- 123.20
- Ask
- 123.50
- Low
- 121.52
- High
- 124.45
- Volume
- 11.304 K
- Mudança diária
- 1.27%
- Mudança mensal
- -4.09%
- Mudança de 6 meses
- 2.95%
- Mudança anual
- -3.27%
