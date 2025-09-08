통화 / ABNB
ABNB: Airbnb Inc - Class A
127.04 USD 1.57 (1.25%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ABNB 환율이 오늘 1.25%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 125.19이고 고가는 127.85이었습니다.
Airbnb Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ABNB News
- Tracking William Nygren’s Harris Associates Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:OAKMX)
- Investors Heavily Search Airbnb, Inc. (ABNB): Here is What You Need to Know
- Cathie Wood Goes Bargain Hunting: 3 Stocks She Just Bought
- NCLH vs. ABNB: Which Stock Is the Better Value Option?
- 캐시 우드의 ARK ETF, AMD 매수 및 Tempus 주식 매도
- Airbnb, Inc. (ABNB) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
- Booking Holdings: A Solid GARP Play In The Travel Sector (NASDAQ:BKNG)
- 테슬라 상장 이후 최대 규모의 공개 시장 내부자 매수 5건은?
- OpenAI, 전 xAI CFO 리베라토레 영입 - CNBC
- Airbnb, Inc. (ABNB) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- 에어비앤비의 호텔 시장 진출 기회에 대한 심층 분석
- Deep dive on the hotel opportunity for Airbnb
- 익스피디아 주가, 사상 최고치인 222.28 USD에 도달
- 2 Growth Stocks Down 20% or More to Buy Right Now
- A Keynesian Insight Has Airbnb On My “Recovery Stock” Short List (NASDAQ:ABNB)
- Airbnb: Dominating The Short-Term Rental Market With Strong Growth
- Airbnb: A Pivotal Year To Fend Off Competition And Reinvigorate Growth (NASDAQ:ABNB)
- Airbnb Stock: Asset-Light Cash Engine With New Monetization Tails (NASDAQ:ABNB)
- Airbnb, Inc. (ABNB) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- Airbnb at Goldman Sachs Conference: AI Ambitions and Strategic Shifts
- Airbnb’s Growth Story Is Just Getting Started (NASDAQ:ABNB)
- “We’d Love for Stern to Stay”: SiriusXM Stock (NASDAQ:SIRI) Recovers as Stern Returns - TipRanks.com
- Airbnb Wants to Be an "Everything App." Should Investors Buy the Vision?
- Airbnb executive Stephenson joins SiriusXM board of directors
일일 변동 비율
125.19 127.85
년간 변동
99.89 163.93
- 이전 종가
- 125.47
- 시가
- 126.33
- Bid
- 127.04
- Ask
- 127.34
- 저가
- 125.19
- 고가
- 127.85
- 볼륨
- 12.442 K
- 일일 변동
- 1.25%
- 월 변동
- -1.10%
- 6개월 변동
- 6.16%
- 년간 변동율
- -0.26%
