Devises / ABNB
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ABNB: Airbnb Inc - Class A
127.04 USD 1.57 (1.25%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ABNB a changé de 1.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 125.19 et à un maximum de 127.85.
Suivez la dynamique Airbnb Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ABNB Nouvelles
- Tracking William Nygren’s Harris Associates Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:OAKMX)
- Investors Heavily Search Airbnb, Inc. (ABNB): Here is What You Need to Know
- Cathie Wood Goes Bargain Hunting: 3 Stocks She Just Bought
- NCLH vs. ABNB: Which Stock Is the Better Value Option?
- Les ETF ARK de Cathie Wood achètent AMD et vendent des actions Tempus
- Airbnb, Inc. (ABNB) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
- Booking Holdings: A Solid GARP Play In The Travel Sector (NASDAQ:BKNG)
- OpenAI embauche l’ancien directeur financier de xAI, Liberatore - CNBC
- Airbnb, Inc. (ABNB) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- Analyse approfondie de l’opportunité hôtelière pour Airbnb
- Deep dive on the hotel opportunity for Airbnb
- L’action d’Expedia atteint un niveau record à 222,28 USD
- 2 Growth Stocks Down 20% or More to Buy Right Now
- A Keynesian Insight Has Airbnb On My “Recovery Stock” Short List (NASDAQ:ABNB)
- Airbnb: Dominating The Short-Term Rental Market With Strong Growth
- Airbnb: A Pivotal Year To Fend Off Competition And Reinvigorate Growth (NASDAQ:ABNB)
- Airbnb Stock: Asset-Light Cash Engine With New Monetization Tails (NASDAQ:ABNB)
- Airbnb, Inc. (ABNB) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- Airbnb à la conférence Goldman Sachs : ambitions IA et virages stratégiques
- Airbnb at Goldman Sachs Conference: AI Ambitions and Strategic Shifts
- Airbnb’s Growth Story Is Just Getting Started (NASDAQ:ABNB)
- “We’d Love for Stern to Stay”: SiriusXM Stock (NASDAQ:SIRI) Recovers as Stern Returns - TipRanks.com
- Airbnb Wants to Be an "Everything App." Should Investors Buy the Vision?
- Airbnb executive Stephenson joins SiriusXM board of directors
Range quotidien
125.19 127.85
Range Annuel
99.89 163.93
- Clôture Précédente
- 125.47
- Ouverture
- 126.33
- Bid
- 127.04
- Ask
- 127.34
- Plus Bas
- 125.19
- Plus Haut
- 127.85
- Volume
- 12.442 K
- Changement quotidien
- 1.25%
- Changement Mensuel
- -1.10%
- Changement à 6 Mois
- 6.16%
- Changement Annuel
- -0.26%
20 septembre, samedi