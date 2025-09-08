CotationsSections
Devises / ABNB
Retour à Actions

ABNB: Airbnb Inc - Class A

127.04 USD 1.57 (1.25%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ABNB a changé de 1.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 125.19 et à un maximum de 127.85.

Suivez la dynamique Airbnb Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ABNB Nouvelles

Range quotidien
125.19 127.85
Range Annuel
99.89 163.93
Clôture Précédente
125.47
Ouverture
126.33
Bid
127.04
Ask
127.34
Plus Bas
125.19
Plus Haut
127.85
Volume
12.442 K
Changement quotidien
1.25%
Changement Mensuel
-1.10%
Changement à 6 Mois
6.16%
Changement Annuel
-0.26%
20 septembre, samedi