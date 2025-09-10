Divisas / ABNB
ABNB: Airbnb Inc - Class A
123.20 USD 1.54 (1.27%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ABNB de hoy ha cambiado un 1.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 121.52, mientras que el máximo ha alcanzado 124.45.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Airbnb Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ABNB News
- Amnistía Internacional presiona a CAF para cesar el proyecto de tren ligero de Jerusalén
- Cathie Wood Goes Bargain Hunting: 3 Stocks She Just Bought
- NCLH vs. ABNB: Which Stock Is the Better Value Option?
- ETF de Cathie Wood compra AMD y vende acciones de Tempus
- Airbnb, Inc. (ABNB) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
- Booking Holdings: A Solid GARP Play In The Travel Sector (NASDAQ:BKNG)
- OpenAI contrata a un antiguo ejecutivo de xAI en medio de su batalla legal
- OpenAI contrata al ex director financiero de xAI Liberatore, según CNBC
- OpenAI contrata a ex director financiero de xAI, Liberatore - CNBC
- Airbnb, Inc. (ABNB) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- Warren Buffett aconseja rodearse de mejores personas para alcanzar el éxito | Benzinga España
- Airbnb se compromete a retirar de su plataforma los pisos turísticos ilegales
- Análisis profundo sobre la oportunidad hotelera para Airbnb
- Deep dive on the hotel opportunity for Airbnb
- Acciones de Expedia alcanzan un máximo histórico de 222.28 USD
- 2 Growth Stocks Down 20% or More to Buy Right Now
- A Keynesian Insight Has Airbnb On My “Recovery Stock” Short List (NASDAQ:ABNB)
- Airbnb: Dominating The Short-Term Rental Market With Strong Growth
- Airbnb: A Pivotal Year To Fend Off Competition And Reinvigorate Growth (NASDAQ:ABNB)
- Airbnb Stock: Asset-Light Cash Engine With New Monetization Tails (NASDAQ:ABNB)
- Airbnb, Inc. (ABNB) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
Rango diario
121.52 124.45
Rango anual
99.89 163.93
- 121.66
- 121.99
- 123.20
- 123.50
- 121.52
- 124.45
- 11.304 K
- 1.27%
- -4.09%
- 2.95%
- -3.27%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B