货币 / ABNB
ABNB: Airbnb Inc - Class A
121.66 USD 1.29 (1.07%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ABNB汇率已更改1.07%。当日，交易品种以低点119.76和高点121.99进行交易。
关注Airbnb Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
119.76 121.99
年范围
99.89 163.93
- 前一天收盘价
- 120.37
- 开盘价
- 120.71
- 卖价
- 121.66
- 买价
- 121.96
- 最低价
- 119.76
- 最高价
- 121.99
- 交易量
- 12.982 K
- 日变化
- 1.07%
- 月变化
- -5.29%
- 6个月变化
- 1.66%
- 年变化
- -4.48%
