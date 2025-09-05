Валюты / ABNB
- Валюты
ABNB: Airbnb Inc - Class A
121.66 USD 1.29 (1.07%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ABNB за сегодня изменился на 1.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 119.76, а максимальная — 121.99.
Следите за динамикой Airbnb Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
119.76 121.99
Годовой диапазон
99.89 163.93
- Предыдущее закрытие
- 120.37
- Open
- 120.71
- Bid
- 121.66
- Ask
- 121.96
- Low
- 119.76
- High
- 121.99
- Объем
- 12.982 K
- Дневное изменение
- 1.07%
- Месячное изменение
- -5.29%
- 6-месячное изменение
- 1.66%
- Годовое изменение
- -4.48%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.