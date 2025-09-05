КотировкиРазделы
ABNB: Airbnb Inc - Class A

121.66 USD 1.29 (1.07%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ABNB за сегодня изменился на 1.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 119.76, а максимальная — 121.99.

Следите за динамикой Airbnb Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
119.76 121.99
Годовой диапазон
99.89 163.93
Предыдущее закрытие
120.37
Open
120.71
Bid
121.66
Ask
121.96
Low
119.76
High
121.99
Объем
12.982 K
Дневное изменение
1.07%
Месячное изменение
-5.29%
6-месячное изменение
1.66%
Годовое изменение
-4.48%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.