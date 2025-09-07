通貨 / ABNB
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ABNB: Airbnb Inc - Class A
125.47 USD 2.27 (1.84%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ABNBの今日の為替レートは、1.84%変化しました。日中、通貨は1あたり123.60の安値と125.71の高値で取引されました。
Airbnb Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ABNB News
- Investors Heavily Search Airbnb, Inc. (ABNB): Here is What You Need to Know
- Cathie Wood Goes Bargain Hunting: 3 Stocks She Just Bought
- NCLH vs. ABNB: Which Stock Is the Better Value Option?
- キャシー・ウッドのARK ETF、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ株を買い、テンパス株を売却
- Airbnb, Inc. (ABNB) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
- Booking Holdings: A Solid GARP Play In The Travel Sector (NASDAQ:BKNG)
- OpenAIがイーロン・マスクのxAIの元CFOリベラトーレを採用―CNBC
- Airbnb, Inc. (ABNB) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- エアビーアンドビーのホテル市場参入戦略を深掘り
- Deep dive on the hotel opportunity for Airbnb
- エクスペディア株、222.28米ドルで過去最高値を記録
- 2 Growth Stocks Down 20% or More to Buy Right Now
- A Keynesian Insight Has Airbnb On My “Recovery Stock” Short List (NASDAQ:ABNB)
- Airbnb: Dominating The Short-Term Rental Market With Strong Growth
- Airbnb: A Pivotal Year To Fend Off Competition And Reinvigorate Growth (NASDAQ:ABNB)
- Airbnb Stock: Asset-Light Cash Engine With New Monetization Tails (NASDAQ:ABNB)
- Airbnb, Inc. (ABNB) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- Airbnb at Goldman Sachs Conference: AI Ambitions and Strategic Shifts
- Airbnb’s Growth Story Is Just Getting Started (NASDAQ:ABNB)
- “We’d Love for Stern to Stay”: SiriusXM Stock (NASDAQ:SIRI) Recovers as Stern Returns - TipRanks.com
- Airbnb Wants to Be an "Everything App." Should Investors Buy the Vision?
- Airbnb executive Stephenson joins SiriusXM board of directors
- Will AI Be a Game-Changer for Airbnb?
- The 3 Biggest Red Flags Airbnb Investors Shouldn't Ignore
1日のレンジ
123.60 125.71
1年のレンジ
99.89 163.93
- 以前の終値
- 123.20
- 始値
- 123.74
- 買値
- 125.47
- 買値
- 125.77
- 安値
- 123.60
- 高値
- 125.71
- 出来高
- 9.919 K
- 1日の変化
- 1.84%
- 1ヶ月の変化
- -2.32%
- 6ヶ月の変化
- 4.85%
- 1年の変化
- -1.49%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B