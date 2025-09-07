Währungen / ABNB
ABNB: Airbnb Inc - Class A
125.47 USD 2.27 (1.84%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ABNB hat sich für heute um 1.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 123.60 bis zu einem Hoch von 125.71 gehandelt.
Verfolgen Sie die Airbnb Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
123.60 125.71
Jahresspanne
99.89 163.93
- Vorheriger Schlusskurs
- 123.20
- Eröffnung
- 123.74
- Bid
- 125.47
- Ask
- 125.77
- Tief
- 123.60
- Hoch
- 125.71
- Volumen
- 9.919 K
- Tagesänderung
- 1.84%
- Monatsänderung
- -2.32%
- 6-Monatsänderung
- 4.85%
- Jahresänderung
- -1.49%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K