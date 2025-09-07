KurseKategorien
ABNB: Airbnb Inc - Class A

125.47 USD 2.27 (1.84%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ABNB hat sich für heute um 1.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 123.60 bis zu einem Hoch von 125.71 gehandelt.

Verfolgen Sie die Airbnb Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
123.60 125.71
Jahresspanne
99.89 163.93
Vorheriger Schlusskurs
123.20
Eröffnung
123.74
Bid
125.47
Ask
125.77
Tief
123.60
Hoch
125.71
Volumen
9.919 K
Tagesänderung
1.84%
Monatsänderung
-2.32%
6-Monatsänderung
4.85%
Jahresänderung
-1.49%
