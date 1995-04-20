Trend Reversal Identifier

Trend Reversal Identifier es un indicador de análisis profundo que no repinta de alto rendimiento que sirve para detectar y confirmar Pullbacks, Soportes y Resistencias. 

También posee un alto valor para detectar divergencias al tener los movimientos alcista y bajistas dados por separado con mucha claridad. 

Debido a la estructura implícita del algoritmo es plenamente válido para cualquier par/periodo y no necesita configuración.

Tenemos dos zonas principales: Zona Up y Zona Down, las cuales a su vez se subdivide en otras dos. Ofrece una visión precisa del movimiento del mercado de una manera clara y precisa. 

Tiene un retorno de 4 buffers con el cual podemos analizar la fuerza y el impulso del mercado.

Los valores entre los que se mueve son los siguientes:

* Up Max Se activa cuando pasa de 1

* Up 0 ->1

* Down 0 ->-1

* Down Se activa cuando pasa de -1

El análisis básico:

* 1 buffer (Up)(Down) movimiento débil en ese sentido, poca tendencia.

* 2 buffers activos (Up y Up Max)(Down y Down Min)  movimiento con fuerza/tendencia. Si están los 4 activos puede ser cambio de tendencia 

* 1 Buffer (Up Max)(Down Min) zona de sobrecompra/sobreventa

Power Real Trend
Oliver Ojeda Ojeda
Indicatori
Power Real Trend es un indicador que no repinta y que muestra la dirección real que tiene el mercado, ofreciendo una clara manera de confirmar entradas.  Es un indicador que para su constitución se realizan múltiples operaciones para formar los distintos rangos que se utilizan para su creación. Tiene un manejo muy sencillo dando sólo tres posibles valores (1,0,-1) altamente visual y de muy sencilla comprensión. La parte superior del mismo es la zona más sensible y la inferior corresponde a la te
