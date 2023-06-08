Trend Reversal Identifier es un indicador de análisis profundo que no repinta de alto rendimiento que sirve para detectar y confirmar Pullbacks, Soportes y Resistencias.

También posee un alto valor para detectar divergencias al tener los movimientos alcista y bajistas dados por separado con mucha claridad.

Debido a la estructura implícita del algoritmo es plenamente válido para cualquier par/periodo y no necesita configuración.

Tenemos dos zonas principales: Zona Up y Zona Down, las cuales a su vez se subdivide en otras dos. Ofrece una visión precisa del movimiento del mercado de una manera clara y precisa.

Tiene un retorno de 4 buffers con el cual podemos analizar la fuerza y el impulso del mercado.

Los valores entre los que se mueve son los siguientes:

* Up Max Se activa cuando pasa de 1

* Up 0 ->1

* Down 0 ->-1

* Down Se activa cuando pasa de -1

El análisis básico:

* 1 buffer (Up)(Down) movimiento débil en ese sentido, poca tendencia.

* 2 buffers activos (Up y Up Max)(Down y Down Min) movimiento con fuerza/tendencia. Si están los 4 activos puede ser cambio de tendencia

* 1 Buffer (Up Max)(Down Min) zona de sobrecompra/sobreventa