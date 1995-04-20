Mr Beast MIN Max indicator
- Luis Mariano Vazquez Marcos
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Asesor Experto "MR BEAST MIN MAX Price Extremes Master": Potencia tu Trading con Precisión en Mínimos y Máximos
El asesor experto "Price Extremes Master" redefine la toma de decisiones en el trading al basarse en los precios mínimos y máximos del mercado. Este innovador asesor utiliza algoritmos avanzados para identificar oportunidades estratégicas en los puntos extremos de precios, permitiendo a los traders capitalizar las fluctuaciones del mercado de manera eficaz.
Características Destacadas:
Detección de Extremos de Precio: "Price Extremes Master" analiza con precisión los mínimos y máximos históricos del mercado, identificando puntos clave donde la acción del precio ha mostrado consistentemente niveles extremos.
Entradas Estratégicas: Basándose en la historia de precios, el asesor experto realiza entradas estratégicas en momentos en que se espera que el mercado reaccione a niveles extremos, optimizando así las oportunidades de beneficios.
Gestión de Riesgos Inteligente: Incorpora una gestión de riesgos avanzada que se ajusta automáticamente según la volatilidad del mercado, asegurando una preservación del capital efectiva durante condiciones cambiantes.
Alertas Visuales: Utiliza una interfaz intuitiva con alertas visuales para señalar oportunidades en tiempo real, permitiendo a los traders actuar de manera rápida y eficiente.
Personalización Flexible: "Price Extremes Master" permite a los traders ajustar parámetros según sus preferencias y estrategias, proporcionando flexibilidad para adaptarse a diversos perfiles de inversión.