Balance Guardian
- Utilità
- Matteo Busacca
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 11 aprile 2023
BALANCE GUARDIAN è un software per di supporto ai trader che desiderano impostare dei target di profitto e di perdita massima per i loro conti di trading. sviluppato per MT4. Una volta attivato BALANCE GUARDIAN, l’utente potrà impostare la perdita massima accettabile nonchè il proprio obiettivo di profitto – al raggiungimento di uno dei due, il software procederà con la chiusura di tutti i trades aperti e conseguente disattivazione dell’autotrading nel caso siano attivi eventuali Expert Advisors.
NOTA BENE: il software ha l’unico obiettivo di fornire la possibilità al trader di chiudere automaticamente le proprie posizione, ed impedirne ad eventuali altri sistemi di aprirne altre una volta raggiunto un determinato limite di profitto o perdita – NON sono incluse strategie di trading automatico all’interno del software.
COSA INCLUDE L’ACQUISTO:
- BALANCE GUARDIAN v1.0;
- Guida di installazione
- Guida alle impostazioni
COME INSTALLARE:
- Scaricare la versione completa dal link qui sotto o dal nostro sito web, purtroppo il market non permette la vendita di software che fanno richiami a dll esterni, inclusi quelli nativi di windows, quindi la versione caricata qui e messa in vendita è una versione non funzionante in quanto l'expert ha bisogno di chiamare un dll di windows per potere disattivare l'autotrading
- Dal link qui sotto scaricherete un file .exe per l'installazione guidata dell'expert
- Basterà poi aprire la vostra MT4, attivare i dll esterni nelle impostazioni del terminale e agganciare Balance Guardian ad un qualsiasi grafico vuoto
DOWNLOAD BALANCE GUARDIAN: clicca qui
