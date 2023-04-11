Trade Hub

DESCRIZIONE DEL SISTEMA: Cyber Capital TRADE HUB è un software di supporto per i trader che desiderano migliorare e velocizzare l’apertura, la chiusura e la gestione dei trade, nonché il proprio risk management. Il sistema è sviluppato per MT4 e consente di aprire e chiudere posizioni con lotti fissi o automatizzati basati su rischio percentuale in un solo clic. Di seguito sono elencate tutte le funzionalità della dashboard. In aggiunta alle normali funzioni di una dahsboard di trading c'è la possibilità di aprire trade manuali con la gestione algoritmica proprietaria PROFIT PILOT, gestione che consente di minimizzare il rischio e massimizzare il profitto (potete vedere un esempio del funzionamento nelle gif sotto).


VERSIONE ESSENTIAL:

  • determinazione automatica dei lotti basata sul rischio percentuale del conto in input e sul relativo stop loss in input
  • determinazione automatica dei lotti basata sul rischio monetario del conto in input e sul relativo stop loss in input
  • impostazione di SL e TP trascinando livelli sul grafico
  • apertura di ordini pendenti
  • apertura di ordini a mercato
  • gestione di un singolo ordine
  • gestione di ordini multipli
  • chiusura di ordini multipli
  • chiusura solo degli ordini in profitto
  • chiusura solo degli ordini in perdita
  • SL a Breakeven con un clic
  • SL a Breakeven automatico dopo un numero di pips in profitto da input
  • chiusure parziali del trade automatiche date in input


VERSIONE ELITE:

Possibilità di utilizzare il nostro algoritmo PROFIT PILOT per apertura e gestione automatica dei trades.

PROFIT PILOT è un algoritmo proprietario ideato da CYBER CAPITAL che consente ai trader di ridurre al minimo il rischio delle proprie operazioni e di massimizzare i profitti in maniera automatica, nonché guadagnare dalle fasi di poca volatilità:

  • PROFIT PILOT con set RANGE aumenterà l’esposizione a mercato nel caso in cui il trade dovesse andare in direzione contraria al nostro bias, rispettando sempre i parametri di rischio percentuale o monetario massimo dati in input. Questo tipo di gestione permette di aumentare esponenzialmente i profitti nel caso in cui il mercato ci vada contro inizialmente e di guadagnare dalle fasi di range: se il mercato dovesse iniziare a lateralizzare, PROFIT PILOT attiverà delle griglie dinamiche con parziali automatici che permetteranno di ricavare profitti anche da fasi non direzionali.
  • PROFIT PILOT con set TREND aumenterà gradualmente l’esposizione quando il nostro trade procederà in profitto: la prima posizione verrà aperta con un lottaggio molto piccolo, in questo modo se il prezzo dovesse subito andare a prendere il nostro SL la perdita sarà infinitesimale. Al contrario, nel momento in cui la nostra posizione procederà in profitto, il sistema aumenterà l’esposizione in modo da aumentare i profitti in maniera graduale in una logica simile ad una anti-martingala – ciononostante manterrà sempre il profilo di rischio massimo percentuale o monetario impostato in input. Anche in questo caso, l’algoritmo guadagnerà esponenzialmente dalle fasi di lateralizzazione del mercato, creando delle griglie dinamiche con parziali automatici.
  • è possibile dare un parametro di profit target percentuale, che una volta raggiunto darà il segnale a PROFIT PILOT di chiudere tutte le operazioni automaticamente.

Quali sono i vantaggi di PROFIT PILOT?

  • permetterà, con le entrate in TREND, di ridurre al minimo l’esposizione al rischio, chiudendo in perdite irrisorie nel caso in cui la posizione prenda subito la direzione opposta al nostro bias.
  • consentirà ai trader di guadagnare dalle fasi di mercato poco volatili e di lateralizzazione in maniera completamente automatica: quando si è a mercato, l’attesa per la presa di posizione da parte di un asset può essere snervante – con PROFIT PILOT anche le fasi non direzionali di mercato rappresentano un’opportunità di profitto automatica.
  • in entrambi i casi, non ci sarà mai un lato negativo nell’utilizzare l’algoritmo, in quanto non eccederà mai il rischio percentuale o monetario dato in input – opereremo quindi normalmente, ma ridurremo i rischi ed aumenteremo i profitti, guadagnando inoltre dalle fasi di range altrimenti non profittevoli per i trader direzionali.

 

ASSET OPERATI: qualsiasi


VERSIONE ESSENTIAL ED ELITE ACQUISTABILI DAL NOSTRO SITO WEB.


[PROP UNLOCKER] Offriamo servizio di passaggio challenge 100% garantito, con garanzia di rimborso in caso di fallimento, puoi accedere a PROP UNLOCKER CLICCANDO QUI.


CYBER CAPITAL'S MYFXBOOK


Filtro:
shlmn98
14
shlmn98 2023.04.14 15:41 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Rispondi alla recensione