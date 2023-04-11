DESCRIZIONE DEL SISTEMA: Cyber Capital TRADE HUB è un software di supporto per i trader che desiderano migliorare e velocizzare l’apertura, la chiusura e la gestione dei trade, nonché il proprio risk management. Il sistema è sviluppato per MT4 e consente di aprire e chiudere posizioni con lotti fissi o automatizzati basati su rischio percentuale in un solo clic. Di seguito sono elencate tutte le funzionalità della dashboard. In aggiunta alle normali funzioni di una dahsboard di trading c'è la possibilità di aprire trade manuali con la gestione algoritmica proprietaria PROFIT PILOT, gestione che consente di minimizzare il rischio e massimizzare il profitto (potete vedere un esempio del funzionamento nelle gif sotto).





[ATTENZIONE] La versione scaricabile dal market non è funzionante, in quanto il nostro Trade Hub per tutte le sue complesse funzioni ha bisogno di richiamare diversi DLL di nostra creazione, chiamate DLL non permesse negli EA venduti tramite Market MQL. Invitiamo dunque a tutti coloro vogliono provare o acquistare il nostro trade Hub di andare sul nostro sito web www.cybercapital.it

VERSIONE ESSENTIAL:

determinazione automatica dei lotti basata sul rischio percentuale del conto in input e sul relativo stop loss in input

determinazione automatica dei lotti basata sul rischio monetario del conto in input e sul relativo stop loss in input

impostazione di SL e TP trascinando livelli sul grafico

apertura di ordini pendenti

apertura di ordini a mercato

gestione di un singolo ordine

gestione di ordini multipli

chiusura di ordini multipli

chiusura solo degli ordini in profitto

chiusura solo degli ordini in perdita

SL a Breakeven con un clic

SL a Breakeven automatico dopo un numero di pips in profitto da input

chiusure parziali del trade automatiche date in input





VERSIONE ELITE:

Possibilità di utilizzare il nostro algoritmo PROFIT PILOT per apertura e gestione automatica dei trades.

PROFIT PILOT è un algoritmo proprietario ideato da CYBER CAPITAL che consente ai trader di ridurre al minimo il rischio delle proprie operazioni e di massimizzare i profitti in maniera automatica, nonché guadagnare dalle fasi di poca volatilità:

PROFIT PILOT con set RANGE aumenterà l’esposizione a mercato nel caso in cui il trade dovesse andare in direzione contraria al nostro bias, rispettando sempre i parametri di rischio percentuale o monetario massimo dati in input. Questo tipo di gestione permette di aumentare esponenzialmente i profitti nel caso in cui il mercato ci vada contro inizialmente e di guadagnare dalle fasi di range: se il mercato dovesse iniziare a lateralizzare, PROFIT PILOT attiverà delle griglie dinamiche con parziali automatici che permetteranno di ricavare profitti anche da fasi non direzionali.

con set aumenterà l’esposizione a mercato nel caso in cui il trade dovesse andare in direzione contraria al nostro bias, rispettando sempre i parametri di rischio percentuale o monetario massimo dati in input. Questo tipo di gestione permette di aumentare esponenzialmente i profitti nel caso in cui il mercato ci vada contro inizialmente e di guadagnare dalle fasi di range: se il mercato dovesse iniziare a lateralizzare, PROFIT PILOT attiverà delle griglie dinamiche con parziali automatici che permetteranno di ricavare profitti anche da fasi non direzionali. PROFIT PILOT con set TREND aumenterà gradualmente l’esposizione quando il nostro trade procederà in profitto: la prima posizione verrà aperta con un lottaggio molto piccolo, in questo modo se il prezzo dovesse subito andare a prendere il nostro SL la perdita sarà infinitesimale. Al contrario, nel momento in cui la nostra posizione procederà in profitto, il sistema aumenterà l’esposizione in modo da aumentare i profitti in maniera graduale in una logica simile ad una anti-martingala – ciononostante manterrà sempre il profilo di rischio massimo percentuale o monetario impostato in input. Anche in questo caso, l’algoritmo guadagnerà esponenzialmente dalle fasi di lateralizzazione del mercato, creando delle griglie dinamiche con parziali automatici.

con set aumenterà gradualmente l’esposizione quando il nostro trade procederà in profitto: la prima posizione verrà aperta con un lottaggio molto piccolo, in questo modo se il prezzo dovesse subito andare a prendere il nostro SL la perdita sarà infinitesimale. Al contrario, nel momento in cui la nostra posizione procederà in profitto, il sistema aumenterà l’esposizione in modo da aumentare i profitti in maniera graduale in una logica simile ad una anti-martingala – ciononostante manterrà sempre il profilo di rischio massimo percentuale o monetario impostato in input. Anche in questo caso, l’algoritmo guadagnerà esponenzialmente dalle fasi di lateralizzazione del mercato, creando delle griglie dinamiche con parziali automatici. è possibile dare un parametro di profit target percentuale, che una volta raggiunto darà il segnale a PROFIT PILOT di chiudere tutte le operazioni automaticamente.





Quali sono i vantaggi di PROFIT PILOT?

permetterà, con le entrate in TREND, di ridurre al minimo l’esposizione al rischio , chiudendo in perdite irrisorie nel caso in cui la posizione prenda subito la direzione opposta al nostro bias.

, chiudendo in perdite irrisorie nel caso in cui la posizione prenda subito la direzione opposta al nostro bias. consentirà ai trader di guadagnare dalle fasi di mercato poco volatili e di lateralizzazione in maniera completamente automatica : quando si è a mercato, l’attesa per la presa di posizione da parte di un asset può essere snervante – con PROFIT PILOT anche le fasi non direzionali di mercato rappresentano un’opportunità di profitto automatica.

: quando si è a mercato, l’attesa per la presa di posizione da parte di un asset può essere snervante – con PROFIT PILOT anche le fasi non direzionali di mercato rappresentano un’opportunità di profitto automatica. in entrambi i casi, non ci sarà mai un lato negativo nell’utilizzare l’algoritmo, in quanto non eccederà mai il rischio percentuale o monetario dato in input – opereremo quindi normalmente, ma ridurremo i rischi ed aumenteremo i profitti, guadagnando inoltre dalle fasi di range altrimenti non profittevoli per i trader direzionali.

ASSET OPERATI: qualsiasi





VERSIONE ESSENTIAL ED ELITE ACQUISTABILI DAL NOSTRO SITO WEB.





