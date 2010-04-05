Loki
- Experts
- Matteo Busacca
- Versione: 1.2
- Aggiornato: 12 aprile 2023
- Attivazioni: 5
LOKI è un sistema di trading automatico sviluppato per MT4 basato su analisi della forza del trend e analisi tick-volume, con algoritmo di mediazione integrato, ottimizzato attraverso un processo di walk-forward su 5 anni di serie storiche. Il costo ridotto ed il capitale minimo consigliato non elevato categorizzano LOKI come un ottimo sistema entry level per addentrarsi nel mondo del trading automatico ed iniziare a generare i primi profitti in maniera passiva.
[La versione demo scaricabile dal market è abilitata a funzionare solo in backtest, puoi avere la tua prova gratuita di Loki accedendo al nostro sito web o contattandoci su telegram, in questo modo potrai testare liberamente su conto demo il nostro expert advisor per 14 giorni senza limitazioni]
CAPITALE MINIMO(*): 1000€
CAPITALE MINIMO CONSIGLIATO(**): 3000€
ASSET OPERATI: EURUSD
TIMEFRAME: m15
COSA INCLUDE L’ACQUISTO:
- LOKI EA v1.15;
- Supporto prioritario tramite telegram;
- Impostazioni ottimizzate da serie storiche a 5 anni;
COME INSTALLARE:
- Aprire un nuovo grafico su EURUSD timeframe M15
- Apri il pannello laterale "Navigatore" e trascina l'EA sul grafico appena aperto
- Applicare il preset consigliato, che puoi scaricare dal link qui sotto
- (Consigliato) Scaricare dal link qui sotto la nostra dashboard di controllo, copiare e incollare la dashboard appena scaricata nella cartella Indicators della tua MT4
- (Consigliato) Dal pannello laterale andare su Indicators e trascinare "CCPanel" sul grafico in cui ha attaccato l'EA, in questo modo avrai a vista d'occhio tutte le statistiche di Loki
RISCHIO CONSIGLIATO:
- 1.000/3.000 = 0.01
- 10.000 = 0.03
- 100.000 = 0.2
DOWNLOAD PRESETS CONSIGLIATO: clicca qui
DOWLOAD INDICATORE DASHBOARD (come nello screenshot sotto): clicca qui
DOWNLOAD GUIDA ALLE IMPOSTAZIONI: clicca qui
* il capitale minimo si riferisce al più basso bilancio sul quale il sistema è stato ottimizzato e testato su 5 anni da dati storici, e sul quale ha restituito ritorni positivi.
** per capitale minimo consigliato si intende il minimo bilancio ottimale per poter usufruire del sistema automatico senza rischi eccessivi.
