RPG Gamers Trade Manager EA
- Experts
- Ephraim Albacite Umpan
- Versione: 1.4
- Aggiornato: 13 gennaio 2026
Consulente esperto comprovato per sfide di società di investimento e pagamenti verificati
Questo consulente esperto ha una comprovata esperienza nel superare le sfide di società di investimento e generare pagamenti verificati in condizioni di trading reali. Ha superato con successo diverse sfide One-Step di FundedNext e ha ricevuto pagamenti confermati.
🔗 Prova di pagamento verificata
https://tinyurl.com/PropFirmPayoutProof
🔐 Certificati FundedNext One-Step Challenge
• Certificato 1
https://app.fundednext.com/trader/certificate/MjIxOTM3MzkvOTczNTcyNjZjZmE1NQ==
• Certificato 2
https://app.fundednext.com/trader/certificate/MjIyMzgxMjUvMzA5M2I1OGE5YmI3ZA==
• Certificato 3
https://app.fundednext.com/trader/certificate/MjIyMzgxNzcvNjZjZmE1NQ==
👨💻 Esperienza come sviluppatore
Con oltre 7 anni di esperienza professionale, ho sviluppato 285 Expert Advisor, specializzandomi in:
Automazione del trading
Gestione avanzata del rischio
Conformità alle normative Prop Firm
In precedenza lavoravo esclusivamente con clienti con sede nelle Filippine. Tuttavia, a causa delle normative SEC nelle Filippine relative ai servizi di marketing finanziario e trading, ora mi concentro sulla fornitura di servizi di sviluppo software per clienti internazionali, laddove tali servizi siano consentiti dalle normative applicabili.
⚠️ Importante esclusione di responsabilità
Questo prodotto è offerto esclusivamente come software di trading e tecnologia di automazione.
Nessuna consulenza sugli investimenti
Nessun servizio di gestione fondi
Nessuna garanzia di profitto
Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
✅ Caratteristiche principali
✔ Logica EA pronta per Prop Firm
✔ Controlli del rischio integrati
✔ Esecuzione automatizzata della strategia
✔ Sviluppo EA personalizzato disponibile
📩 Contatti (solo clienti internazionali)
WhatsApp:
https://wa.me/qr/DY6FBDCY6TT7F1
Email:
ephraimumpan8888@gmail.com
Thank you!!! I made lots of money on this one.