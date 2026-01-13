RPG Gamers Trade Manager EA

Consulente esperto comprovato per sfide di società di investimento e pagamenti verificati
Questo consulente esperto ha una comprovata esperienza nel superare le sfide di società di investimento e generare pagamenti verificati in condizioni di trading reali. Ha superato con successo diverse sfide One-Step di FundedNext e ha ricevuto pagamenti confermati.

🔗 Prova di pagamento verificata
https://tinyurl.com/PropFirmPayoutProof

🔐 Certificati FundedNext One-Step Challenge
• Certificato 1
https://app.fundednext.com/trader/certificate/MjIxOTM3MzkvOTczNTcyNjZjZmE1NQ==

• Certificato 2
https://app.fundednext.com/trader/certificate/MjIyMzgxMjUvMzA5M2I1OGE5YmI3ZA==

• Certificato 3
https://app.fundednext.com/trader/certificate/MjIyMzgxNzcvNjZjZmE1NQ==

👨‍💻 Esperienza come sviluppatore
Con oltre 7 anni di esperienza professionale, ho sviluppato 285 Expert Advisor, specializzandomi in:

Automazione del trading

Gestione avanzata del rischio

Conformità alle normative Prop Firm

In precedenza lavoravo esclusivamente con clienti con sede nelle Filippine. Tuttavia, a causa delle normative SEC nelle Filippine relative ai servizi di marketing finanziario e trading, ora mi concentro sulla fornitura di servizi di sviluppo software per clienti internazionali, laddove tali servizi siano consentiti dalle normative applicabili.

⚠️ Importante esclusione di responsabilità
Questo prodotto è offerto esclusivamente come software di trading e tecnologia di automazione.

Nessuna consulenza sugli investimenti

Nessun servizio di gestione fondi

Nessuna garanzia di profitto

Le performance passate non garantiscono risultati futuri.

✅ Caratteristiche principali
✔ Logica EA pronta per Prop Firm
✔ Controlli del rischio integrati
✔ Esecuzione automatizzata della strategia
✔ Sviluppo EA personalizzato disponibile

📩 Contatti (solo clienti internazionali)
WhatsApp:
https://wa.me/qr/DY6FBDCY6TT7F1

Email:
ephraimumpan8888@gmail.com
Recensioni 2
Lyra FX
38
Lyra FX 2026.01.13 11:25 
 

Thank you!!! I made lots of money on this one.

michellereyes1199
0
michellereyes1199 2026.01.13 11:18 
 

This Product is a truly a Game Changer!!!

