Hexa Point - Maîtrisez la Volatilité avec Facilité

Hexa Point - Trading Adaptatif avec Protection Intégrée des Nouvelles

Profitez de la technologie de pointe avec Hexa Point! Cet EA est optimisé pour s'adapter aux marchés volatils, offrant aux traders les outils nécessaires pour contrôler le risque tout en maximisant la performance. Que vous débutiez ou que vous soyez un trader pro à la recherche de fonctionnalités avancées, Hexa Point peut soutenir votre parcours vers des bénéfices constants.





Comment commencer à utiliser Hexa Point :

Pour obtenir des résultats de backtest corrects , je devrai vous envoyer le fichier. Contactez-moi.

Commencez par choisir parmi les meilleurs symboles de trading, tels que NZDCHF,EURCHF,GBPJPY,USDJPY,EURGBP,NZDUSD,EURJPY,GBPNZD,AUDJPY. Appliquez Hexa Point à un seul graphique NZDCHF en utilisant la période de temps recommandée : M15. Utilisez les paramètres par défaut au début pour vous familiariser avec l'EA et ajustez les paramètres de risque selon vos préférences.



Hexa Point? Solution à Un Graphique Hexa Point est conçu pour une utilisation sur un seul graphique, ce qui simplifie votre installation et maximise la performance. NZDCHF M15

Stops Suivants Avancés Verrouillez vos gains efficacement avec le stop suiveur automatisé, garantissant que vous sécurisez vos profits à mesure que le marché évolue en votre faveur. Gestion des Risques Conçu avec des stratégies de risque optimales, garantissant que votre capital est bien protégé tout en permettant des transactions calculées et agressives lorsque le moment est venu. Dépôt Minimum Pour tirer le meilleur parti de Hexa Point, assurez un dépôt minimum de 200 $ et un effet de levier de 1:30 ou plus. Cette configuration garantit que l'EA peut fonctionner dans une gamme de conditions de marché.

