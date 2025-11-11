Direction Oscillator Pro

Direction Oscillator — L’indicateur n’hérite pas du comportement des MA/RSI/MACD standards. Les signaux sont calculés par un modèle propriétaire du mouvement des prix, avec filtrage anti-impulsion et contrôle des volumes. Le graphique affiche trois états Buy / Flat / Sell ; les signaux sont confirmés à la clôture de la bougie (sans repaint), ce qui facilite tests et revue des trades.

Points clés

Modèle propriétaire plutôt qu’un empilement d’indicateurs. Pas de dépendance aux indicateurs classiques de tendance, d’oscillation, de volatilité ou de volume — une source unique et cohérente de signaux.

Filtrage anti-impulsion avec confirmation par le volume pour atténuer l’effet des pics isolés ; fixation sans repaint pour discipliner entrées/sorties.

Réglage en trois étapes. Échelle temporelle, sensibilité d’entrée et force du filtre anti-impulsion — prêt en quelques minutes.

Marques sur le graphique et étiquette P/L. Flèches sur la bougie de l’évènement et courte étiquette de gain/perte en points — idéal pour journal et analyse.

Classification claire. Bleu = Achat, Gris = Flat/Sortie, Rouge = Vente.

Aide à structurer les décisions : rester en position en phase Achat/Vente et éviter les entrées en zone neutre. Les marques claires et le suivi par symbole facilitent la discipline et l’analyse a posteriori.

Notes importantes

L’indicateur ne trade pas seul et ne garantit pas de profit. Il fournit une information analytique sur l’état du marché ; les résultats dépendent de l’instrument, de l’unité de temps et des réglages. Testez d’abord en démo. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Paramètres