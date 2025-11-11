Direction Oscillator Pro
- Indicateurs
- Konstantin Chechnev
- Version: 1.0
- Activations: 5
Direction Oscillator — L’indicateur n’hérite pas du comportement des MA/RSI/MACD standards. Les signaux sont calculés par un modèle propriétaire du mouvement des prix, avec filtrage anti-impulsion et contrôle des volumes. Le graphique affiche trois états Buy / Flat / Sell ; les signaux sont confirmés à la clôture de la bougie (sans repaint), ce qui facilite tests et revue des trades.
Points clés
-
Modèle propriétaire plutôt qu’un empilement d’indicateurs. Pas de dépendance aux indicateurs classiques de tendance, d’oscillation, de volatilité ou de volume — une source unique et cohérente de signaux.
-
Filtrage anti-impulsion avec confirmation par le volume pour atténuer l’effet des pics isolés ; fixation sans repaint pour discipliner entrées/sorties.
-
Réglage en trois étapes. Échelle temporelle, sensibilité d’entrée et force du filtre anti-impulsion — prêt en quelques minutes.
-
Marques sur le graphique et étiquette P/L. Flèches sur la bougie de l’évènement et courte étiquette de gain/perte en points — idéal pour journal et analyse.
-
Classification claire. Bleu = Achat, Gris = Flat/Sortie, Rouge = Vente.
Aide à structurer les décisions : rester en position en phase Achat/Vente et éviter les entrées en zone neutre. Les marques claires et le suivi par symbole facilitent la discipline et l’analyse a posteriori.
Notes importantes
L’indicateur ne trade pas seul et ne garantit pas de profit. Il fournit une information analytique sur l’état du marché ; les résultats dépendent de l’instrument, de l’unité de temps et des réglages. Testez d’abord en démo. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Paramètres
-
Time-scale — échelle de temps/périodes.
Plage recommandée : 0,5…3,0 (pas 0,1). Contrôle la “vitesse/souplesse” du modèle.
<1,0 → réponse plus rapide, plus de signaux ; >1,0 → plus lisse/strict, moins de signaux.
-
Entry sensitivity — sensibilité d’entrée.
Plage recommandée : 0,5…2,0 (pas 0,1). Ajuste les seuils d’entrée et la zone neutre de l’oscillateur.
<1,0 → plus sensible (plus de déclenchements) ; >1,0 → plus strict (moins).
Quand modifier : « Trop de petits signaux » → augmenter ; « Entrer plus tôt » → diminuer.
-
CoeffImpulse — force du filtre anti-impulsion.
Plage recommandée : 0,5…2,0 (pas 0,1). Renforce le filtrage des pics brusques de prix/volume avant le signal.
<1,0 → plus souple (plus réactif mais nerveux) ; >1,0 → plus strict (plus calme, moins de signaux).
Quand modifier : « News/pics gênent » → augmenter ; « Signaux en retard » → diminuer légèrement.
-
Stats window — fenêtre de statistiques (jours).
Définit l’horizon utilisé par le panneau pour sommer P/L (points) pour le symbole courant et les “8 derniers”. N’affecte pas la logique des signaux — seulement le reporting.
Moins de jours → focus récent (plus réactif, plus haché) ; plus de jours → évaluation plus lisse (semaines/mois).