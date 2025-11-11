Direction Oscillator Pro

Direction Oscillator — L’indicateur n’hérite pas du comportement des MA/RSI/MACD standards. Les signaux sont calculés par un modèle propriétaire du mouvement des prix, avec filtrage anti-impulsion et contrôle des volumes. Le graphique affiche trois états Buy / Flat / Sell ; les signaux sont confirmés à la clôture de la bougie (sans repaint), ce qui facilite tests et revue des trades.

Points clés

  • Modèle propriétaire plutôt qu’un empilement d’indicateurs. Pas de dépendance aux indicateurs classiques de tendance, d’oscillation, de volatilité ou de volume — une source unique et cohérente de signaux.

  • Filtrage anti-impulsion avec confirmation par le volume pour atténuer l’effet des pics isolés ; fixation sans repaint pour discipliner entrées/sorties.

  • Réglage en trois étapes. Échelle temporelle, sensibilité d’entrée et force du filtre anti-impulsion — prêt en quelques minutes.

  • Marques sur le graphique et étiquette P/L. Flèches sur la bougie de l’évènement et courte étiquette de gain/perte en points — idéal pour journal et analyse.

  • Classification claire. Bleu = Achat, Gris = Flat/Sortie, Rouge = Vente.

Aide à structurer les décisions : rester en position en phase Achat/Vente et éviter les entrées en zone neutre. Les marques claires et le suivi par symbole facilitent la discipline et l’analyse a posteriori.

Notes importantes
L’indicateur ne trade pas seul et ne garantit pas de profit. Il fournit une information analytique sur l’état du marché ; les résultats dépendent de l’instrument, de l’unité de temps et des réglages. Testez d’abord en démo. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Paramètres

  • Time-scale — échelle de temps/périodes.
    Plage recommandée : 0,5…3,0 (pas 0,1). Contrôle la “vitesse/souplesse” du modèle.
    <1,0 → réponse plus rapide, plus de signaux ; >1,0 → plus lisse/strict, moins de signaux.

  • Entry sensitivity — sensibilité d’entrée.
    Plage recommandée : 0,5…2,0 (pas 0,1). Ajuste les seuils d’entrée et la zone neutre de l’oscillateur.
    <1,0 → plus sensible (plus de déclenchements) ; >1,0 → plus strict (moins).
    Quand modifier : « Trop de petits signaux » → augmenter ; « Entrer plus tôt » → diminuer.

  • CoeffImpulse — force du filtre anti-impulsion.
    Plage recommandée : 0,5…2,0 (pas 0,1). Renforce le filtrage des pics brusques de prix/volume avant le signal.
    <1,0 → plus souple (plus réactif mais nerveux) ; >1,0 → plus strict (plus calme, moins de signaux).
    Quand modifier : « News/pics gênent » → augmenter ; « Signaux en retard » → diminuer légèrement.

  • Stats window — fenêtre de statistiques (jours).
    Définit l’horizon utilisé par le panneau pour sommer P/L (points) pour le symbole courant et les “8 derniers”. N’affecte pas la logique des signaux — seulement le reporting.
    Moins de jours → focus récent (plus réactif, plus haché) ; plus de jours → évaluation plus lisse (semaines/mois).


Plus de l'auteur
Correlation Monitor
Konstantin Chechnev
Indicateurs
Correlation Monitor est un indicateur qui permet de détecter rapidement les relations entre instruments : il aide à trouver des paires présentant une forte corrélation positive/négative, à repérer des divergences et à prendre des décisions plus étayées pour la couverture, le pair trading et le trading en panier. Meta traider 4. Fonctionnalités clés • Matrice de corrélation et liste compacte : affiche instantanément l’intensité des liens entre les symboles sélectionnés ; le codage couleur facilit
FREE
PurrTradeX Signals
Konstantin Chechnev
Experts
PurrTradeX est un Expert Advisor (EA) qui permet aux utilisateurs de créer et de tester des stratégies de trading personnalisées basées sur leurs propres signaux d’indicateurs. L’EA capture les signaux à partir de flèches placées manuellement ou générées automatiquement sur le graphique et les utilise pour identifier des opportunités de trading. Fonctionnalités principales Enregistrement des signaux : placez des flèches sur le graphique pour marquer des signaux d’achat ou de vente. L’EA enregi
Fibonacci MT5
Konstantin Chechnev
Experts
Fibonacci EA MT5 is an Expert Advisor for automating trading based on Fibonacci levels. It determines the minimum and maximum prices over a specified number of bars, builds Fibonacci levels, and opens trades when the current price reaches the selected levels. The EA can trade with the trend or against it, depending on the given parameters. It also allows you to configure levels for closing trades, risk management, and time filters. Features Automatic detection of local extremes and the construct
Arrow Strategy Builder
Konstantin Chechnev
Experts
Arrow Strategy Builder — un Expert Advisor qui mémorise les flèches haut/bas placées par l’utilisateur sur le graphique et génère des signaux de trading lorsque les mêmes conditions se répètent. Convient aux débutants comme aux traders expérimentés, avec une interface intuitive et des fonctions d’automatisation sur tout instrument financier. La version complète du conseiller multi-devises pour Metatraider 5 est ici . Caractéristiques principales Création facile de stratégies : Placez des flèche
FREE
Correlation Monitor MT4
Konstantin Chechnev
Indicateurs
Correlation Monitor est un indicateur qui permet de détecter rapidement les relations entre instruments : il aide à trouver des paires présentant une forte corrélation positive/négative, à repérer des divergences et à prendre des décisions plus étayées pour la couverture, le pair trading et le trading en panier. Meta traider 5. Fonctionnalités clés • Matrice de corrélation et liste compacte : affiche instantanément l’intensité des liens entre les symboles sélectionnés ; le codage couleur facili
FREE
Tick Flow MT4
Konstantin Chechnev
Indicateurs
TickFlow is a tool for tick-data analysis and visual highlighting of significant zones on the chart. The utility aggregates current and historical ticks, shows the buy/sell balance, and helps to identify support/resistance levels and cluster zones. This is the MetaTrader 5 version. How it works (brief) TickFlow collects tick data and aggregates it by price steps and candles. Based on the collected data the indicator builds visual layers: up/down tick counters, buy/sell ratio, historical levels
Tick Flow
Konstantin Chechnev
Indicateurs
TickFlow is a tool for tick-data analysis and visual highlighting of significant zones on the chart. The utility aggregates current and historical ticks, shows the buy/sell balance, and helps to identify support/resistance levels and cluster zones. This is the MetaTrader 4 version. How it works (brief) TickFlow collects tick data and aggregates it by price steps and candles. Based on the collected data the indicator builds visual layers: up/down tick counters, buy/sell ratio, historical levels
Arrow Strategy Builder Pro
Konstantin Chechnev
Experts
Arrow Strategy Builder Pro is an MT5 Expert Advisor that automatically collects signals at ZigZag pivot points and compares them with previously saved readings of up to four user indicators. When the specified match percentage is reached, it opens a trade in the chosen direction. It supports manual “training” and automatic updates of the signal base. Suitable for scalping and for calmer trading. Capabilities — Automate your indicator strategy without constant re‑optimization; — Scale the same s
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis