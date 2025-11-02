Bank Session Lines

Indicatore Banks Session Lines

Le Banks Session Lines evidenziano automaticamente gli orari del giorno in cui si verificano le oscillazioni di prezzo.
Aiuta i trader più attenti a contrassegnare e monitorare chiaramente le principali sessioni di trading istituzionali in cui operano le banche: Asia, Londra e New York, con linee di sessione completamente personalizzabili per i grafici.

Progettato per i trader che necessitano di chiarezza e precisione nel tracciamento dei cicli di volatilità.

Perché Banks Session Lines?

  • Perché ogni movimento importante inizia e termina entro gli orari di negoziazione delle banche istituzionali.
  • Questo strumento offre una chiara visualizzazione delle sessioni di trading in cui operano le banche, in modo da poter operare solo quando è più probabile che il mercato si muova ed evitare di operare quando è probabile che il mercato non si muova.
  • Aiuta il trader a operare con le banche solo quando la liquidità varia, esattamente negli orari in cui le banche accumulano, bloccano e rilasciano il prezzo.
  • Perfetto per identificare falsi out basati sulla sessione, sweep di liquidità e impronte istituzionali.

Caratteristiche

  • Traccia automaticamente linee verticali di sessione sul grafico.
  • Personalizza ogni sessione: orari di inizio e fine. Personalizza ogni linea di sessione: colore, dimensione/spessore e stile.
  • Etichette per le linee (ad esempio, apertura/chiusura di New York, ecc.).
  • Funziona su qualsiasi intervallo di tempo e simbolo.
  • Conversione oraria dinamica: si adatta automaticamente al fuso orario del tuo broker.
  • Interfaccia visiva pulita: pensata per i trader professionisti che si concentrano sull'andamento dei prezzi.

Come si usa

  • Collega l'indicatore al tuo grafico.
  • Imposta la differenza di fuso orario del tuo broker.
  • Regola gli orari di sessione se necessario (Londra, New York, Asia, ecc.).
  • Osserva come il prezzo reagisce alle aperture, alle chiusure e alle sovrapposizioni delle sessioni.

Parametri di input

  • Attiva o disattiva l'indicatore delle linee di sessione bancarie.
  • Imposta il numero di giorni precedenti su cui desideri disegnare le linee di sessione.
  • Mostra Asia / Londra / New York: abilita o disabilita la linea di sessione.
  • Ora di inizio / Ora di fine: ora personalizzata per ogni linea di sessione.
  • Colore / Larghezza / Stile della linea: controllo visivo completo. Linea di sessione personalizzata: abilita o disabilita la linea di sessione.
  • Imposta gli intervalli di tempo su cui desideri disegnare le linee di sessione.

Compatibilità

  • Intervalli di tempo: tutti.
  • Simboli: tutti gli strumenti (Forex, indici, metalli, criptovalute).
  • Piattaforma: Meta Trader 5 / For the Meta Trader 5 version.




















Banks Session Lines
Samuel Munyaradzi Gama
Indicatori
