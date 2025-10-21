MaSonic MT4 Japanese Version

MaSonic MT4 日本語バージョン

チャート上の任意のポイントをクリックして、一致する移動平均 (MA) をすばやく検索できます。

このツールは、関連する MA を即座に表示することでトレンドのピークを識別し、取引の意思決定をサポートするのに最適です。

特徴：

  • 簡単な操作: MA を見つけたい任意のポイントをクリックします。

  • 即時結果:一致する MA が見つかった場合は表示します。

  • スリープ機能:使用していないときにボタンを非表示にして、インターフェースをすっきりさせます。

  • 手動制御:画面上のボタンを使用して MA を手動で調整します。

  • MA を固定: MA を発見したら、検索とは関係なくその場所に固定できます。

  • スキャン ボタン: 1 回のクリックでプロセスを開始します。

今すぐ MA 検索のスピードと使いやすさを体験してください。


---------パラメータ設定----------

MA設定:

  • 移動平均線の種類

  • MA最小値

  • MA最大値

  • マニュアルモードのＭＡ初期値

    • MAが表示されていない場合に適用されます。

  • MAの色

  • MAのスタイル

  • MAの太さ

  • 表示したMAを固定表示、それを消去するキー

    • 検索した MA の固定表示を切り替えるキー。

    • 削除にも同じキーを使用します。

  • 固定表示MAの色

  • 固定表示MAのスタイル

  • 固定表示MAの太さ

  • サーチポイントへの近接判定（ピクセル）

    • 指定されたポイントの誤差の範囲。

    • 小さすぎると正確に特定できない可能性があります。

表示設定:

  • サーチモード解除 or MA情報、操作ボタンを表示、非表示するキー

    • 検索モードを切り替え、MA 情報/操作ボタンを表示します。

  • キー操作 or 自動でMA情報、操作ボタンを消す

    • MA情報/操作ボタンの表示を切り替えます。

  • 自動サーチモード解除 or 非表示 にする時間（秒） (0:使用しない)

    • 自動検索モードの切り替えまたは情報の非表示のためのアクションがない時間。

    • 使用しない場合は 0 に設定してください。

  • サーチモード切り替えボタン表示名

  • 情報表示のX座標

  • 情報表示のY座標

  • 情報表示の色

  • 情報表示のサイズ

  • ボタンのX座標

  • ボタンのY座標

  • ボタンの背景色

  • ボタンの文字の色

  • ボタンの枠の色

  • MAマニュアルモード選択時のボタンの背景の色

  • ボタンのフォントサイズ

  • ボタン記号（左右矢印が文字化けする場合false）

注:

  • 検索モード中に、チャートの右側の空のローソク足領域をクリックすると、検索された MA がリセットされます。

  • 検索ボタンをクリックすると、非検索モードにリセットされます。

  • 検索ボタンをクリックするか、設定されたキーを押して、検索モードを無効にします。

  • 検索したMAのみ、左/右ボタンで任意に変更できます。

  • MAが表示されていない場合はMA25を表示し、それに応じて変化します。

  • ボタン操作のために画面の右側をクリアします。

  • チャート上でクリックした任意のポイントに一致する MA（移動平均）をすばやく検索します。



