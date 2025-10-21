MaSonic MT4 Japanese Version
- Indicatori
- Tadanori Tsugaya
- Versione: 1.24
- Attivazioni: 20
MaSonic MT4 日本語バージョン
チャート上の任意のポイントをクリックして、一致する移動平均 (MA) をすばやく検索できます。
このツールは、関連する MA を即座に表示することでトレンドのピークを識別し、取引の意思決定をサポートするのに最適です。
特徴：
-
簡単な操作: MA を見つけたい任意のポイントをクリックします。
-
即時結果:一致する MA が見つかった場合は表示します。
-
スリープ機能:使用していないときにボタンを非表示にして、インターフェースをすっきりさせます。
-
手動制御:画面上のボタンを使用して MA を手動で調整します。
-
MA を固定: MA を発見したら、検索とは関係なくその場所に固定できます。
-
スキャン ボタン: 1 回のクリックでプロセスを開始します。
今すぐ MA 検索のスピードと使いやすさを体験してください。
---------パラメータ設定----------
MA設定:
-
移動平均線の種類
-
MA最小値
-
MA最大値
-
マニュアルモードのＭＡ初期値
-
MAが表示されていない場合に適用されます。
-
-
MAの色
-
MAのスタイル
-
MAの太さ
-
表示したMAを固定表示、それを消去するキー
-
検索した MA の固定表示を切り替えるキー。
-
削除にも同じキーを使用します。
-
-
固定表示MAの色
-
固定表示MAのスタイル
-
固定表示MAの太さ
-
サーチポイントへの近接判定（ピクセル）
-
指定されたポイントの誤差の範囲。
-
小さすぎると正確に特定できない可能性があります。
-
表示設定:
-
サーチモード解除 or MA情報、操作ボタンを表示、非表示するキー
-
検索モードを切り替え、MA 情報/操作ボタンを表示します。
-
-
キー操作 or 自動でMA情報、操作ボタンを消す
-
MA情報/操作ボタンの表示を切り替えます。
-
-
自動サーチモード解除 or 非表示 にする時間（秒） (0:使用しない)
-
自動検索モードの切り替えまたは情報の非表示のためのアクションがない時間。
-
使用しない場合は 0 に設定してください。
-
-
サーチモード切り替えボタン表示名
-
情報表示のX座標
-
情報表示のY座標
-
情報表示の色
-
情報表示のサイズ
-
ボタンのX座標
-
ボタンのY座標
-
ボタンの背景色
-
ボタンの文字の色
-
ボタンの枠の色
-
MAマニュアルモード選択時のボタンの背景の色
-
ボタンのフォントサイズ
-
ボタン記号（左右矢印が文字化けする場合false）
注:
-
検索モード中に、チャートの右側の空のローソク足領域をクリックすると、検索された MA がリセットされます。
-
検索ボタンをクリックすると、非検索モードにリセットされます。
-
検索ボタンをクリックするか、設定されたキーを押して、検索モードを無効にします。
-
検索したMAのみ、左/右ボタンで任意に変更できます。
-
MAが表示されていない場合はMA25を表示し、それに応じて変化します。
-
ボタン操作のために画面の右側をクリアします。
-
チャート上でクリックした任意のポイントに一致する MA（移動平均）をすばやく検索します。