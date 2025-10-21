MaSonic MT4 Japanese Version

MaSonic MT4 日本語バージョン





チャート上の任意のポイントをクリックして、一致する移動平均 (MA) をすばやく検索できます。

このツールは、関連する MA を即座に表示することでトレンドのピークを識別し、取引の意思決定をサポートするのに最適です。

特徴：

簡単な操作: MA を見つけたい任意のポイントをクリックします。

即時結果: 一致する MA が見つかった場合は表示します。

スリープ機能: 使用していないときにボタンを非表示にして、インターフェースをすっきりさせます。

手動制御: 画面上のボタンを使用して MA を手動で調整します。

MA を固定: MA を発見したら、検索とは関係なくその場所に固定できます。

スキャン ボタン: 1 回のクリックでプロセスを開始します。

今すぐ MA 検索のスピードと使いやすさを体験してください。





---------パラメータ設定----------

MA設定: 移動平均線の種類

MA最小値

MA最大値

マニュアルモードのＭＡ初期値 MAが表示されていない場合に適用されます。

MAの色

MAのスタイル

MAの太さ

表示したMAを固定表示、それを消去するキー 検索した MA の固定表示を切り替えるキー。 削除にも同じキーを使用します。

固定表示MAの色

固定表示MAのスタイル

固定表示MAの太さ

サーチポイントへの近接判定（ピクセル） 指定されたポイントの誤差の範囲。 小さすぎると正確に特定できない可能性があります。

表示設定: サーチモード解除 or MA情報、操作ボタンを表示、非表示するキー 検索モードを切り替え、MA 情報/操作ボタンを表示します。

キー操作 or 自動でMA情報、操作ボタンを消す MA情報/操作ボタンの表示を切り替えます。

自動サーチモード解除 or 非表示 にする時間（秒） (0:使用しない) 自動検索モードの切り替えまたは情報の非表示のためのアクションがない時間。 使用しない場合は 0 に設定してください。

サーチモード切り替えボタン表示名

情報表示のX座標

情報表示のY座標

情報表示の色

情報表示のサイズ

ボタンのX座標

ボタンのY座標

ボタンの背景色

ボタンの文字の色

ボタンの枠の色

MAマニュアルモード選択時のボタンの背景の色

ボタンのフォントサイズ

ボタン記号（左右矢印が文字化けする場合false） 注: 検索モード中に、チャートの右側の空のローソク足領域をクリックすると、検索された MA がリセットされます。

検索ボタンをクリックすると、非検索モードにリセットされます。

検索ボタンをクリックするか、設定されたキーを押して、検索モードを無効にします。

検索したMAのみ、左/右ボタンで任意に変更できます。

MAが表示されていない場合はMA25を表示し、それに応じて変化します。

ボタン操作のために画面の右側をクリアします。

