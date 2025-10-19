Turbo Algo Gold and Germany40
- Experts
- Yuriy Chornyy
- Versione: 251.19
- Attivazioni: 5
Metti il turbo al tuo trading su Gold (XAUUSD) e Germany40 (DAX) con un algoritmo creato da 2 trader con oltre 10 anni di esperienza e da un programmatore professionista del settore. Progettato per essere semplicissimo da usare e concretamente funzionale, nasce da anni di pratica sui mercati e sviluppo mirato su MetaTrader 5.
Implementa un sistema di trading automatizzato che utilizza l'indicatore ATR (Average True Range) per il calcolo dinamico dei livelli di Stop Loss e Take Profit.
Caratteristiche principali:
- Gestione del rischio avanzata: Configurazione di limiti giornalieri di profitto e perdita per proteggere il capitale
- Orari di trading personalizzabili: Possibilità di definire finestre temporali specifiche durante la giornata per l'operatività
- Dimensionamento delle posizioni: Controllo preciso della size attraverso parametri di lotaggio configurabili
- Stop Loss e Take Profit dinamici: Calcolati automaticamente in base alla volatilità del mercato tramite moltiplicatori ATR
- Monitoraggio in tempo reale: Sistema di tracking delle performance giornaliere che include sia posizioni aperte che chiuse
L'EA è progettato per operare in modo automatico una volta configurato, gestendo autonomamente l'apertura delle posizioni secondo i parametri impostati dall'utente e rispettando i limiti di rischio definiti.
Perché sceglierlo
- Focus su Gold e Germany40: logiche ottimizzate per la volatilità e gli orari tipici di questi strumenti.
- Test 2023–2024–2025: backtest e forward test interni con esito positivo su più scenari di mercato.
- Risk management integrato: parametri chiari per size, SL/TP e protezione del capitale.
- Aggiornamenti continui: miglioriamo costantemente logiche e filtri; ricevi le nuove versioni senza intoppi.
Requisiti e consigli
- Piattaforma MetaTrader 5.
- Broker consigliato: FP Markets (per spread, esecuzione e account RAW/ECN).
- Deposito iniziale minimo: $ 1000.
- Deposito iniziale consigliato: $ 3000.
- Consigliato utilizzare un VPS affinché l'EA funzioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Disclaimer
Nonostante l’Expert Advisor (EA) abbia dimostrato risultati profittevoli nel periodo 2023–2025, le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Il comportamento dei mercati finanziari è soggetto a variazioni imprevedibili e nessuna strategia automatizzata può assicurare profitti costanti nel tempo.
L’autore dell’EA non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite derivanti dall’utilizzo del software, sia in modalità automatica che manuale.
Ogni utilizzatore opera sotto la propria esclusiva responsabilità e dovrebbe testare l’EA in conti demo o con capitali di rischio limitati prima di un impiego reale.