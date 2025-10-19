Turbo Algo Gold and Germany40

Metti il turbo al tuo trading su Gold (XAUUSD) e Germany40 (DAX) con un algoritmo creato da 2 trader con oltre 10 anni di esperienza e da un programmatore professionista del settore. Progettato per essere semplicissimo da usare e concretamente funzionale, nasce da anni di pratica sui mercati e sviluppo mirato su MetaTrader 5.

Implementa un sistema di trading automatizzato che utilizza l'indicatore ATR (Average True Range) per il calcolo dinamico dei livelli di Stop Loss e Take Profit.

Caratteristiche principali:

Gestione del rischio avanzata : Configurazione di limiti giornalieri di profitto e perdita per proteggere il capitale

: Configurazione di limiti giornalieri di profitto e perdita per proteggere il capitale Orari di trading personalizzabili : Possibilità di definire finestre temporali specifiche durante la giornata per l'operatività

: Possibilità di definire finestre temporali specifiche durante la giornata per l'operatività Dimensionamento delle posizioni : Controllo preciso della size attraverso parametri di lotaggio configurabili

: Controllo preciso della size attraverso parametri di lotaggio configurabili Stop Loss e Take Profit dinamici : Calcolati automaticamente in base alla volatilità del mercato tramite moltiplicatori ATR

: Calcolati automaticamente in base alla volatilità del mercato tramite moltiplicatori ATR Monitoraggio in tempo reale: Sistema di tracking delle performance giornaliere che include sia posizioni aperte che chiuse

L'EA è progettato per operare in modo automatico una volta configurato, gestendo autonomamente l'apertura delle posizioni secondo i parametri impostati dall'utente e rispettando i limiti di rischio definiti.

Perché sceglierlo

Focus su Gold e Germany40: logiche ottimizzate per la volatilità e gli orari tipici di questi strumenti.

logiche ottimizzate per la volatilità e gli orari tipici di questi strumenti. Test 2023–2024–2025: backtest e forward test interni con esito positivo su più scenari di mercato.

backtest e forward test interni con esito positivo su più scenari di mercato. Risk management integrato: parametri chiari per size, SL/TP e protezione del capitale.

parametri chiari per size, SL/TP e protezione del capitale. Aggiornamenti continui: miglioriamo costantemente logiche e filtri; ricevi le nuove versioni senza intoppi.

Requisiti e consigli

Piattaforma MetaTrader 5 .

. Broker consigliato: FP Markets (per spread, esecuzione e account RAW/ECN).

(per spread, esecuzione e account RAW/ECN). Deposito iniziale minimo: $ 1000.



Deposito iniziale consigliato: $ 3000.



Consigliato u tilizzare un VPS affinché l'EA funzioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7.





Disclaimer