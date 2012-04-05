Xauusd Scalper Master

【外汇EA之王】XAUUSD Scalper Master EA - 专为黄金短线交易而生的智能盈利机器

本金10美金测试  2018→2025 盈利29483575美金  

告别手动交易的疲惫与情绪化，让顶尖算法7x24小时为您捕捉每一个黄金波动机会！

您是否曾因错过黄金（XAU/USD）的瞬间暴涨暴跌而懊悔？
您是否厌倦了长时间盯盘，被市场的剧烈波动搞得心力交瘁？
您是否在寻找一个稳、高效、完全自动化的交易解决方案？

是时候做出改变了！我们隆重推出 XAUUSD Scalper Master EA —— 一款经过千锤百炼、专为征服黄金市场而设计的终极剥头皮交易专家顾问！

  核心亮点：为什么选择我们的EA？

  1. 精准狙击，极高胜率

    • 专攻黄金：   算法深度优化，完全契合XAU/USD的波动特性和行为模式，专做黄金的交易。

    • 超短线策略：   利用市场微小的价差和瞬时动量进行交易，持仓时间短（通常几秒钟），快速积累利润，落袋为安。

    • 智能进场：   结合多重技术指标（捕捉市场最强动能）和价格行为分析，只在胜率最高的时刻发出交易信号。

  2. 坚如磐石的风控系统

    • 自动止损：   每笔交易都设有严谨的固定止损或移动止损，严格控制单笔亏损，保护您的账户本金。

    • 智能资金管理：   内置动态仓位计算功能，根据账户余额和风险偏好自动调整交易手数，实现稳健增长，避免过度交易。

    • 时间与新闻过滤：   可设置避开高风险交易时段（如重大新闻发布前后）和市场流动性枯竭的时段，大幅降低意外风险。

  3. 全天候无人值守自动化

    • 解放双手与时间：   一旦设置完成，EA将全天24小时不间断运行，自动执行分析、开单、平仓所有操作。您无需再熬夜盯盘，交易与生活两不误。

    • 杜绝情绪干扰：   算法交易严格遵循预设规则，彻底摆脱因贪婪和恐惧导致的人为决策失误。

  4. 用户友好，轻松上手

    • 即插即用：   提供清晰的安装和使用指南，即使您是EA新手，也能在10分钟内完成部署。

    • 参数灵活可调：   我们提供经过回测验证的默认参数，同时高级用户也可以根据自身风险承受能力，自定义调整交易频率、风险等级等核心参数。

它是为谁设计的？

  • 忙碌的上班族   - 没有时间盯盘，但希望参与黄金市场并获取被动收入。

  • 交易新手   - 缺乏经验，希望借助成熟的自动化系统来开始交易之旅。

  • 资深交易者   - 希望用EA来执行重复性操作，或作为现有策略的补充，实现多元化盈利。

  • 追求稳定收益的投资者   - 厌倦了市场的大起大落，倾向于通过高频次、小利润的方式实现资产的稳步增长。


立即获取 XAUUSD Scalper Master EA，开启您的自动化交易财富之门！

现在购买，您将获得：

  • XAUUSD Scalper Master EA 完整版文件  

  • 详细安装与设置视频教程

  • 一份全面的使用手册和参数说明

  • 专业的售后技术支持与更新服务

  • m1→h12 自适应 都可以交易   最低10美金  杠杆 1；500

风险提示：   所有金融产品交易均存在高风险，可能导致您损失全部投资本金。本产品为工具，其表现取决于市场条件和参数设置，请务必在模拟账户中充分测试并在可承受的范围内进行实盘交易。


建议 ：每个账户只运行一个ea 窗口    

        ：推荐 运行 m2 时间窗口

         只交易黄金

操作  测试 或实盘 把下面三点 设置  

Equity percentage per trade (%)设置成 20

Enable take profit设置成 false

Enable trailing stop设置成 true 就可以了

 

  






































































Prodotti consigliati
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Experts
Introducing GridWeaverFX  - A Grid/Martingale EA for XAUUSD | Free Download! Hello, fellow traders of the MQL5 community! I am excited to share an Expert Advisor (EA) that I have developed and refined, and I'm making it available for everyone to use and build upon. It's called GridWeaverFX , and most importantly, it is completely FREE! This EA was designed to manage volatile market conditions using a well-known strategy, but with enhanced and clear safety features. It is particularly suited fo
FREE
NasCore Scalper
Mbuso Nkosi
Experts
Welcome to the future of algorithmic trading. The Nascore Scalper EA is a precision-engineered, AI-inspired scalping robot built exclusively for trading NAS100 (US Tech 100 Index) . It analyzes smart money footprints, breakout zones, and high-timeframe bias to capture high-probability scalping entries. Key Features: Optimized for NAS100 (US100) – Fast-moving Nasdaq-based index trading Smart Money Concepts – Integrates structure, breakout logic, and bias Minimal Margin Usage – Ideal for traders
FREE
Bitcoin Advanced Hedging System
Cameron Reece Allcock
4.69 (88)
Experts
Presentazione del nostro EA di hedging all'avanguardia Fai trading in modo più intelligente con gestione avanzata del rischio, strategie di hedging e prestazioni ottimizzate per mercati volatili come Bitcoin (BTCUSD) e Oro (XAUUSD). Bonus: Lascia una recensione e ricevi file di impostazione ottimizzati per BTCUSD e XAUUSD Gestione del rischio robusta e strategia di hedging Stop-Loss dinamico e protezione trailing – Lo stop-loss intelligente si adatta per garantire profitti e minimizzare le
FREE
SmartGridCloserEA
Leszek Aleksander Mroczek
5 (2)
Experts
SmartGridCloserEA v.2 – Adaptive Grid Trading with Pair-Based Profit Closures Description: SmartGridCloserEA v.2 is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5 that applies a dynamic BUY-only grid strategy across multiple asset classes such as Forex, Gold, and Indices . Unlike traditional grid EAs that rely on fixed take-profit levels, this robot introduces an intelligent system for pair-based position closures based on profit differences, helping to lock in gains even during ranging or c
FREE
LVL RSI mt5
LVL Invest
Experts
Use this expert advisor whose strategy is essentially based on the Relative Strength Index (RSI) indicator as well as a personal touch. Other free expert advisors are available in my personal space as well as signals, do not hesitate to visit and leave a comment, it will make me happy and will make me want to offer content. Expert advisors currently available: LVL Creator LVL Creator Pro LVL Bollinger Bands   Trading is not a magic solution, so before using this expert on a live account, carry
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
5 (2)
Experts
Scopri il potere del trading automatizzato con **SimpleTradeGioeste**, un Expert Advisor (EA) progettato per ottimizzare le tue operazioni di trading sul mercato Forex. Questo EA innovativo combina strategie di trading avanzate con indicatori tecnici collaudati, offrendo un'esperienza di trading senza pari. ****Punti di Forza**** - **Strategia Multi-Indicatore**: SimpleTradeGioeste utilizza un approccio integrato che combina quattro indicatori tecnici principali: RSI, ADX, DeMarker e Awesome
FREE
Gap Catcher
Mikita Kurnevich
5 (4)
Experts
Read more about my products Gap Cather - is a fully automated trading algorithm based on the GAP (price gap) trading strategy. This phenomenon does not occur often, but on some currency pairs, such as AUDNZD, it happens more often than others. The strategy is based on the GAP pullback pattern. Recommendations:  AUDNZD  TF M1  leverage 1:100 or higher  minimum deposit 10 USD Parameters:  MinDistancePoints - minimum height of GAP  PercentProfit - percentage of profit relative to GAP level
FREE
Triple MA
Andre Philipp Hollenbach
Experts
I’m sharing this EA here for free to support the trading community. I hope it’s helpful, and don’t hesitate to reach out if you have any questions or feedback! Requirements Trading pairs all trending Pairs especially USDJPY Timeframe M1 to H6 Minimum deposit $ 100 Leverage 1:200 Brokers Hedging Pro or ECN Account Key Features: 1. Risk Management: Triple MA prioritizes the protection of your capital with its sophisticated risk management system. It calculates risk as a percentage of your accou
FREE
FxS Moving Average EA
Churchill Sipho Mashinini
Experts
FxS Moving Average EA  Un consulente esperto multi-strategia per la media mobile per MetaTrader 5       Panoramica L'EA FxS Moving Average è un Expert Advisor potente e facile da usare che integra sei strategie collaudate di media mobile in un unico sistema di trading flessibile. Progettato per i trader che apprezzano semplicità, prestazioni e personalizzazione, questo EA offre il pieno controllo sul proprio approccio di trading preferito, sui parametri di rischio e sui filtri tempo
FREE
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.5 (12)
Experts
The Brent Trend Bot special feature is simple basic tools and logic of operation. There are no many strategies and dozens of settings, like other EAs, it works according to one algorithm. The operating principle is a trend-following strategy with an attempt to get the maximum profitability adjusted for risk. Therefore, it can be recommended for beginners. Its strong point is the principle of closing transactions. Its goal is not to chase profits, but to minimize the number of unprofitable trans
FREE
Triangle Hunter Pro
Mansoor Ali P Cheriaottayil
Experts
Triangle Hunter Pro  is a cutting-edge algorithmic trading system designed to capitalize on one of the most reliable chart patterns in technical analysis:  triangle consolidations . By combining triangle pattern detection, candlestick confirmation, and an optional adaptive grid system, this EA identifies high-probability breakout trades while prioritizing risk management. Perfect for volatile forex pair EURUSD on 30 -minute or higher timeframes, it balances aggressive profit potential with robus
FREE
Range Breakout EA PRO
Kabelo Frans Mampa
Experts
Test Before Use... In the forex market, a range refers to a period of time during which the price of a currency pair remains relatively stable, fluctuating within a narrow band. This can be contrasted with a trend, which refers to a sustained movement in the price of a currency pair in a particular direction. During a range, the price of the currency pair may move up and down within a defined range, but it is not trending strongly in any particular direction. This can be a good time for the rang
FREE
Black Jack
Amos Tsopotsa
5 (3)
Experts
The strategy for this expert advisor works more effectively only if you set buy only or sell only,the most important part I took into consideration are the main market turning points.You would want to say reversals or change in direction in trends,the key to making profitable trades with this advisor is to set your stop loss on the previous high for sell only signal and previous low for buy positions ,This advisor can trade any Market,but mainly was developed for Boom and Crash,vix75 and Jump 25
FREE
CommunityPower MT5
Andrey Khatimlianskii
4.69 (89)
Experts
CommunityPower EA   — is the Expert Advisor for MetaTrader 4/5, created by community and for community. It is free, versatile and very powerful, and allows to trade a wide range of strategies. The idea is simple Your suggestions + my code = a win-win for everyone! Is it a ready-to-use money-making machine? No, it is definitely not. It is a tool, which allows you to create and run your own trading strategy, and it is up to you to find profitable settings and take the responsibility for your tra
FREE
MA Crossover ADX
MetaQuotes Ltd.
4.07 (14)
Experts
The strategy is based on price crossover with Moving Average indicator, confirmed by ADX indicator. The trade signals: Buy: closing price of the last completed bar is higher than moving average, the moving average increases at the current and last completed bars. Sell: closing price of the last completed bar is lower than moving average, the moving average decreases at the current and last completed bars. To filter the false signal, it checks the trend power (ADX>ADXmin) and trend direction usin
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.43 (47)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
UsdJpy RangeBot Pro
Kwaku Appenteng Wiredu
Experts
UsdJpy RangeBot Pro – Expert Advisor for Breakout Trading UsdJpy RangeBot Pro is a breakout-based Expert Advisor developed for the USDJPY pair. It identifies trading opportunities during the early hours of the London session by analyzing a defined range and executing pending orders above or below it. The EA applies fixed logic, clear visual elements, and built-in risk controls. This tool is designed for disciplined breakout trading without the use of breakeven, martingale, or grid systems.
FREE
PZ CCI Trader EA MT5
PZ TRADING SLU
3.25 (8)
Experts
This EA trades using the CCI Indicator. It offers many trading scenarios and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions, a martingale and inverse martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise It implements three different entry strategies Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols Trading can be NF
FREE
MA Udemy
Jefferson Judge Metha
Experts
This Expert Advisor (EA) is a comprehensive project linked to an Udemy course designed to guide you through the step-by-step process of uploading your product to the MQL5 Marketplace. The course not only teaches you the technical aspects of EA development but also includes practical insights into creating a market-ready product, adhering to MQL5's strict publishing standards, and optimizing your chances of success in the marketplace.
FREE
Gegempressing MT5
Mr Thadanai Chulasamaya
3.5 (4)
Experts
This EA has no stop loss. All risks are at your discretion. This is Free EA,  It can make you profitable if you use it carefully. Please don't ask for the MQ5 file, I'm using it to develop other robots. Gegenpressing MT5 EA  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping  Trading on  XAUUSD timeframe M1 but also in others.     The basic strategy starts with Market order in Trend Following, so this EA  Follow the Trend .   M1   Trend…. very very fast.  If you like this EA and want to help me
FREE
IPusdchf5
ANO IDS
Experts
The Expert Advisor is recommended for USDCHF M15. It is based on the strategy of "waiting out", the market entry (and exit) points are determined on the basis of correlation of a number of indicators. The trading volume for opening a position depends on results of previous trades. It is possible to limit the amount of risk (the AutoMM parameter). It is also possible to set the maximum spread, above which the EA will automatically suspend trading (the MaxSpread parameter). It also has advanced fe
FREE
Macd STO Forex by Gerega
Illia Hereha
Experts
The Dual MACD & Stochastic Expert Advisor (EA)  is a fully automated trading system that utilizes two  MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicators along with the  Stochastic Oscillator  to identify high-probability trading opportunities. By combining trend confirmation from MACD with momentum analysis from Stochastic, this EA provides precise entry and exit points for optimized trading performance. Key Features: • Dual MACD Strategy – Uses two MACD indicators with different setting
FREE
PZ Flexible Breakout EA MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (2)
Experts
Trade donchian breakouts with complete freedom. This EA can trade any breakout period, any timeframe, with pending or market orders- as desired- and implements many other useful features for the exigent trader, like customizable trading sessions and week days, a martingale mode and inverse martingale mode.  [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise Customizable trading direction Customizable donchian breakout period It can trade using
FREE
Rebound Modify
Piminov Sergey
Experts
If you are looking for an easy-to-use Expert Advisor, then this is what you need. No settings. All that is required of you is to choose a currency pair, a timeframe and allow automatic trading for the EA. The strategy of the expert is based on the local support and resistance levels. When a candle closes beyond any level, an order is opened in the opposite direction, expecting a price rebound. The maximum number of orders opened at a time is limited to 3. This is a safety measure, which prevents
FREE
Seven strategies in One expert
Nikolaos Pantzos
5 (2)
Experts
MultiStrategyEA  includes the set of seven different experts in one expert . The experts included are as follows,  AC_Expert, ADX_Expert, AO_Expert, DeM_Expert, ForceBB_Expert, MFI_Expert, MS_Expert , It has many parameters so that each user can find the appropriate settings that suit their investment profile. It can work on 28 different pairs, one pair per chart. The default parameter settings are indicative, I recommend that each user experiment to find their own settings.
FREE
Basic ma expert advisor
Anton Luik
Experts
Basic MA EA — Free Trend-Following Expert Advisor ⸻ Description: Basic MA EA  is a simple and efficient Expert Advisor based on a Moving Average trend-following strategy. It’s designed for traders who want a clean and reliable automated trading solution without complex configurations. This EA is perfect for beginners, demo testing, and portfolio diversification. It works with any symbol and timeframe.
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Experts
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
Manual Trade Strategy Tester
Sanele Celumusa Ngidi
Experts
Gives you a trading environment where you can do forward testing without the use of a live trading account. You will be able to trade the same Market without having to wait for the next day, but by just fast forwarding  on the strategy tester and going straight to that session. You can trade it over and over again without having to just look at the charts and have a bias analysis when  back testing on a chart that is not moving
FREE
Light Venus
Cameron Reece Allcock
4.67 (3)
Experts
Light Venus  -  Adaptive Grid Profit Maximizer *Users are encouraged to share their set files that have performed well in the comments section. Why Choose Light Venus? Master the Grid Strategy : Harness the power of grid trading, where orders are strategically placed at calculated intervals. This method allows you to profit from market fluctuations without being glued to your screen. Profit with Precision : Define your profit goals, and let Light Venus handle the rest. Its intelligent system clo
FREE
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Experts
Morning Range Breakout (Free Version) Morning Range Breakout (Free Version) is a straightforward trading advisor that implements a breakout strategy based on the morning range. It identifies the high and low within a specified time interval (e.g., 08:00–10:00 UTC) and opens a trade on a breakout upward or downward. The free version includes core functionality without restrictions. All parameters and messages are in English, per MQL5 Market requirements. Key Features Detects morning range based
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (320)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.87 (31)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 500   USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, con
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (8)
Experts
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta:       CLICCA QUI Canale Quantum King:       Clicca qui ***Acquista Quantum King MT5 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Gestisci   le tue attività di trading con precisione e disciplina. Quantum King E
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
Aura Ultimate: l'apice del trading tramite reti neurali e il percorso verso la libertà finanziaria. Aura Ultimate rappresenta il prossimo passo evolutivo nella famiglia Aura: una sintesi di architettura AI all'avanguardia, intelligenza adattabile al mercato e precisione basata sul controllo del rischio. Basata sul DNA collaudato di Aura Black Edition e Aura Neuron, si spinge oltre, fondendo i loro punti di forza in un unico ecosistema multi-strategia unificato, introducendo al contempo un live
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (4)
Experts
Solo 5 copie disponibili a 599 $ Prossimo prezzo: 699 $ Senza esagerazioni e senza rischi inutili. Con un drawdown minimo: One Man Army è un sistema di trading multivaluta progettato sia per il trading personale sia per le società di prop trading. Segue una strategia di scalping basata sulle correzioni e inversioni di mercato a breve e medio termine, operando tramite ordini limitati pendenti. Questo robot di trading non indovina la direzione del mercato — entra ai livelli di prezzo migliori con
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.08 (25)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
The ORB Master
Profalgo Limited
5 (10)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOZIONE DI LANCIO: NUMERO DI COPIE MOLTO LIMITATO DISPONIBILE AL PREZZO ATTUALE! Prezzo finale: 990$ Da 349$: scegli 1 EA gratis! (per un massimo di 2 numeri di conto commerciale) Offerta Combo Definitiva     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   LIVE RESULTS REVISIONE INDIPENDENTE Benvenuti a "The ORB Master"   :   il tuo vantaggio nell'apertura dei breakout di range Sfrutta la potenza della strategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master E
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.81 (21)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (483)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan e Quantum King  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori det
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.88 (33)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.58 (36)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (4)
Experts
Strategia di trading ibrida per XAUUSD – Combinazione di sentiment delle news & squilibrio del book degli ordini La strategia presentata combina due approcci di trading raramente utilizzati ma altamente efficaci in un sistema ibrido sviluppato esclusivamente per il XAUUSD (oro) su grafico a 30 minuti . Mentre gli Expert Advisor tradizionali si basano su indicatori predefiniti o semplici strutture tecniche, questo sistema si fonda su un modello intelligente di accesso al mercato, che integra dati
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.83 (122)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (122)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Remstone
Remstone
5 (6)
Experts
Remstone non è il classico Expert Advisor.   Combina anni di ricerca e gestione patrimoniale. Live:   Remstone Club   Tickmill   ICMarkets   LMAX The price increases by $1,000 every profitable year.   2026 price: $3,000 Dal 2018   , la mia ultima società, Armonia Capital, ha fornito il segnale ARF a Darwinex, un gestore patrimoniale regolamentato dalla FCA, raccogliendo 750.000 dollari. Padroneggia 4 classi di attività con un unico consulente! Nessuna promessa, nessun adattamento, nessuna illus
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (24)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.39 (66)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Ciao a tutti, mi presento: Sono   Quantum StarMan,   il membro più elettrizzante e fresco della famiglia   Quantum EAs   . Sono un EA multivaluta completamente automatizzato, in grado di gestire fino a 5 coppie dinamiche:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Con la massima precisione e un'incrollabile responsabilità, porterò il tuo trading a un livello superiore. Ecco il punto: non mi affido alle strategie Martingala. Utilizzo invece un sofisticato sistema a griglia progettato per gar
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (2)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versione più avanzata del nostro EA fino ad oggi, completamente ricostruita con decisioni basate sull’IA , votazione multi-IA e logica di trading dinamica . Ora non è più limitato solo a XAUUSD (Oro) su M1, ma supporta anche BTCUSD e ETHUSD , con ingressi ad alta frequenza, gestione intelligente del rischio e piena adattabilità. Questo EA combina IA gratuite connesse tramite OpenRouter con filtri avanzati per un trading di precisione in qualsiasi condizione di mer
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.69 (16)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 606$ -> 808$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (22)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ]  ,  [ Trial ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avan
Syna
William Brandon Autry
5 (4)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
Goldbot One MT5
Profalgo Limited
5 (14)
Experts
PROMOZIONE DI LANCIO: Ne sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ NOVITÀ: acquista Goldbot One e scegli 1 EA gratis!! (per 2 account commerciali) UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   Offerta Combo Ultimate     ->     clicca qui LIVE SIGNAL Vi presentiamo     Goldbot One   , un robot di trading altamente sofisticato progettato per il mercato dell'oro. Concentrandosi sul breakout trading, Goldbot One sfrutta sia i livelli di supporto che quelli di resistenza p
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (23)
Experts
EA New Player — Un Expert Advisor di Trading di Nuova Generazione Non si limita a fare trading: cambia le regole del gioco. EA New Player è un innovativo Expert Advisor di portafoglio per MT5, basato su sette comprovate strategie di analisi tecnica. Non utilizza l'intelligenza artificiale, ma supera molte soluzioni di reti neurali grazie alla sua architettura sofisticata, alla logica trasparente e al sistema di filtraggio dei segnali flessibile. PROMOZIONE 1+1: Acquista un Expert Advisor e rice
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
Experts
Zenith FX – Sistema Avanzato di Intelligenza Artificiale Meccanica Panoramica Zenith FX rappresenta la nuova generazione di architettura algoritmica progettata per offrire precisione a livello istituzionale su XAUUSD (Oro) e USDJPY (Dollaro/Yen Giapponese) . Basato sulla struttura analitica introdotta in Axon Shift e Vector Prime, il sistema integra un quadro neurale rinforzato, in grado di adattarsi in tempo reale alla volatilità, alle variazioni di liquidità e alle correlazioni tra metalli e
GOLD Dahab
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
4.5 (6)
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
Altri dall’autore
Bronze Jue EA
Zhong Wen Liang
Experts
Bronze Jue EA: Sistema Martingala Intelligente per lo Scalping su XAUUSD Cattura efficientemente le opportunità sui grafici a 5 minuti con controllo rigoroso del drawdown, ideale per trader che cercano rendimenti stabili. Il Bronze Jue EA è un Expert Advisor avanzato per MetaTrader 4,progettato specificamente per il mercato XAUUSD. Si concentra sullo scalping sul grafico a 5 minuti, identificando intelligentemente punti di ingresso e uscita combinando la strategia Martingala e l'indicatore RSI
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione