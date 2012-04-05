【外汇EA之王】XAUUSD Scalper Master EA - 专为黄金短线交易而生的智能盈利机器

本金10美金测试 2018→2025 盈利29483575美金

告别手动交易的疲惫与情绪化，让顶尖算法7x24小时为您捕捉每一个黄金波动机会！

您是否曾因错过黄金（XAU/USD）的瞬间暴涨暴跌而懊悔？

您是否厌倦了长时间盯盘，被市场的剧烈波动搞得心力交瘁？

您是否在寻找一个稳、高效、完全自动化的交易解决方案？

是时候做出改变了！我们隆重推出 XAUUSD Scalper Master EA —— 一款经过千锤百炼、专为征服黄金市场而设计的终极剥头皮交易专家顾问！

核心亮点：为什么选择我们的EA？

精准狙击，极高胜率 专攻黄金： 算法深度优化，完全契合XAU/USD的波动特性和行为模式，专做黄金的交易。

超短线策略： 利用市场微小的价差和瞬时动量进行交易，持仓时间短（通常几秒钟），快速积累利润，落袋为安。

智能进场： 结合多重技术指标（捕捉市场最强动能）和价格行为分析，只在胜率最高的时刻发出交易信号。 坚如磐石的风控系统 自动止损： 每笔交易都设有严谨的固定止损或移动止损，严格控制单笔亏损，保护您的账户本金。

智能资金管理： 内置动态仓位计算功能，根据账户余额和风险偏好自动调整交易手数，实现稳健增长，避免过度交易。

时间与新闻过滤： 可设置避开高风险交易时段（如重大新闻发布前后）和市场流动性枯竭的时段，大幅降低意外风险。 全天候无人值守自动化 解放双手与时间： 一旦设置完成，EA将全天24小时不间断运行，自动执行分析、开单、平仓所有操作。您无需再熬夜盯盘，交易与生活两不误。

杜绝情绪干扰： 算法交易严格遵循预设规则，彻底摆脱因贪婪和恐惧导致的人为决策失误。 用户友好，轻松上手 即插即用： 提供清晰的安装和使用指南，即使您是EA新手，也能在10分钟内完成部署。

参数灵活可调： 我们提供经过回测验证的默认参数，同时高级用户也可以根据自身风险承受能力，自定义调整交易频率、风险等级等核心参数。

它是为谁设计的？

忙碌的上班族 - 没有时间盯盘，但希望参与黄金市场并获取被动收入。

交易新手 - 缺乏经验，希望借助成熟的自动化系统来开始交易之旅。

资深交易者 - 希望用EA来执行重复性操作，或作为现有策略的补充，实现多元化盈利。

追求稳定收益的投资者 - 厌倦了市场的大起大落，倾向于通过高频次、小利润的方式实现资产的稳步增长。





立即获取 XAUUSD Scalper Master EA，开启您的自动化交易财富之门！

现在购买，您将获得：

XAUUSD Scalper Master EA 完整版文件

详细安装与设置视频教程

一份全面的使用手册和参数说明

专业的售后技术支持与更新服务

m1→h12 自适应 都可以交易 最低10美金 杠杆 1；500

风险提示： 所有金融产品交易均存在高风险，可能导致您损失全部投资本金。本产品为工具，其表现取决于市场条件和参数设置，请务必在模拟账户中充分测试并在可承受的范围内进行实盘交易。





建议 ：每个账户只运行一个ea 窗口

：推荐 运行 m2 时间窗口

： 只交易黄金

操作 ： 测试 或实盘 把下面三点 设置

Equity percentage per trade (%)设置成 20

Enable take profit设置成 false

Enable trailing stop设置成 true 就可以了




















































































































































































































































































