Telegram Trade Notifier for MT5
- Utilità
- Alan Gilberto Pirovino
- Versione: 1.40
- Attivazioni: 5
Telegram Trade Notifier for MT5 è un sistema professionale di notifiche che invia messaggi istantanei al tuo gruppo o canale Telegram ogni volta che viene aperta o chiusa un’operazione sul tuo conto MT5.
FUNZIONALITÀ PRINCIPALI
📩 Invia notifiche per ogni apertura e chiusura di operazioni
💬 Compatibile con Gruppi, Canali e Topic (thread) di Telegram
⚙️ Frequenza di scansione e filtri personalizzabili
🧠 Memoria persistente (nessun messaggio duplicato dopo il riavvio)
🚫 Ignora lo storico — invia solo i nuovi eventi
🛡️ 100% sicuro: nessuna DLL o dipendenza esterna
COME UTILIZZARLO
-
Crea un bot Telegram tramite @BotFather e copia il tuo API Token.
-
Aggiungi il bot come Amministratore del tuo gruppo o canale Telegram.
-
Nei parametri di input di MT5, inserisci BotToken, ChatID e (facoltativo) TopicID.
-
Attiva WebRequest in MT5:
Strumenti → Opzioni → Expert Advisors → Consenti WebRequest per:
https://api.telegram.org
-
Applica l’EA su qualsiasi grafico e abilita AutoTrading.
COME OTTENERE IL TUO CHAT ID
-
Aggiungi al tuo gruppo Telegram il bot @RawDataBot o @myidbot.
-
Scrivi il comando /getgroupid (per i gruppi) o /getchannelid (per i canali).
-
Comparirà un ID numerico negativo (esempio: -1001234567890).
-
Inserisci questo numero nel campo di input ChatID dell’EA.
COME OTTENERE IL TUO TOPIC ID (facoltativo)
-
Se il tuo gruppo utilizza Topic/Thread, apri quello dove vuoi ricevere i messaggi.
-
Invia un messaggio qualsiasi (es. “test”).
-
Apri il browser e visita:
https://api.telegram.org/botIL_TUO_TOKEN/getUpdates
-
Nel risultato JSON cerca la voce "message_thread_id": 42
-
Usa quel numero come valore di TopicID nei parametri MT5.
ESEMPIO DI MESSAGGIO
[TRADE] BUY XAUUSD
Lotti: 1.00 Prezzo: 2375.20
SL: 0.00 TP: 0.00
Ticket: 264772232
Ora: 2025.10.09 23:20:36
ERRORI COMUNI
401 Unauthorized → Token del bot non valido.
403 Forbidden → Il bot non è admin o l’ID appartiene a un altro bot.
400 Bad Request → Chat ID non valido.
Nessun messaggio → WebRequest non autorizzato o privacy del bot attiva.
REQUISITI
-
MetaTrader 5 (ultima versione)
-
Account Telegram e bot attivo
-
Consenti WebRequest per https://api.telegram.org
INFORMAZIONI SVILUPPATORE
© 2025 SFG Trading Academy — Alan P.
Canale Telegram: https://t.me/sfgswiss