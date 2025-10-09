SFG Telegram Trade Notifier for MT4 è un sistema professionale di notifiche che invia messaggi istantanei al tuo gruppo o canale Telegram ogni volta che viene aperta o chiusa un’operazione sul tuo conto MT4.

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI

📩 Invia notifiche per ogni apertura e chiusura di operazioni

💬 Compatibile con Gruppi, Canali e Topic (thread) di Telegram

⚙️ Frequenza di scansione e filtri personalizzabili

🧠 Memoria persistente (nessun messaggio duplicato dopo il riavvio)

🚫 Ignora lo storico — invia solo i nuovi eventi

🛡️ 100% sicuro: nessuna DLL o dipendenza esterna

COME UTILIZZARLO

Crea un bot Telegram tramite @BotFather e copia il tuo API Token. Aggiungi il bot come Amministratore del tuo gruppo o canale Telegram. Nei parametri di input di MT4, inserisci BotToken, ChatID e (facoltativo) TopicID. Attiva WebRequest in MT4:

Strumenti → Opzioni → Expert Advisors → Consenti WebRequest per:

https://api.telegram.org Applica l’EA su qualsiasi grafico e abilita AutoTrading.



COME OTTENERE IL TUO CHAT ID

Aggiungi al tuo gruppo Telegram il bot @RawDataBot o @myidbot. Scrivi il comando /getgroupid (per i gruppi) o /getchannelid (per i canali). Comparirà un ID numerico negativo (esempio: -1001234567890). Inserisci questo numero nel campo di input ChatID dell’EA.

COME OTTENERE IL TUO TOPIC ID (facoltativo)

Se il tuo gruppo utilizza Topic/Thread, apri quello dove vuoi ricevere i messaggi. Invia un messaggio qualsiasi (es. “test”). Apri il browser e visita:

https://api.telegram.org/botIL_TUO_TOKEN/getUpdates Nel risultato JSON cerca la voce "message_thread_id": 42 Usa quel numero come valore di TopicID nei parametri MT4.

ESEMPIO DI MESSAGGIO

[TRADE] BUY XAUUSD

Lotti: 1.00 Prezzo: 2375.20

SL: 0.00 TP: 0.00

Ticket: 264772232

Ora: 2025.10.09 23:20:36

ERRORI COMUNI

401 Unauthorized → Token del bot non valido.

403 Forbidden → Il bot non è admin o l’ID appartiene a un altro bot.

400 Bad Request → Chat ID non valido.

Nessun messaggio → WebRequest non autorizzato o privacy del bot attiva.

REQUISITI

MetaTrader 4 (ultima versione)

Account Telegram e bot attivo

Consenti WebRequest per https://api.telegram.org





INFORMAZIONI SVILUPPATORE

© 2025 SFG Trading Academy — Alan P.

Canale Telegram: https://t.me/sfgswiss



