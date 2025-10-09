SFG Telegram Trade Notifier for MT4

SFG Telegram Trade Notifier for MT4 è un sistema professionale di notifiche che invia messaggi istantanei al tuo gruppo o canale Telegram ogni volta che viene aperta o chiusa un’operazione sul tuo conto MT4.

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI

📩 Invia notifiche per ogni apertura e chiusura di operazioni
💬 Compatibile con Gruppi, Canali e Topic (thread) di Telegram
⚙️ Frequenza di scansione e filtri personalizzabili
🧠 Memoria persistente (nessun messaggio duplicato dopo il riavvio)
🚫 Ignora lo storico — invia solo i nuovi eventi
🛡️ 100% sicuro: nessuna DLL o dipendenza esterna

COME UTILIZZARLO

  1. Crea un bot Telegram tramite @BotFather e copia il tuo API Token.

  2. Aggiungi il bot come Amministratore del tuo gruppo o canale Telegram.

  3. Nei parametri di input di MT4, inserisci BotToken, ChatID e (facoltativo) TopicID.

  4. Attiva WebRequest in MT4:
    Strumenti → Opzioni → Expert Advisors → Consenti WebRequest per:
    https://api.telegram.org

  5. Applica l’EA su qualsiasi grafico e abilita AutoTrading.


COME OTTENERE IL TUO CHAT ID

    1. Aggiungi al tuo gruppo Telegram il bot @RawDataBot o @myidbot.

    2. Scrivi il comando /getgroupid (per i gruppi) o /getchannelid (per i canali).

    3. Comparirà un ID numerico negativo (esempio: -1001234567890).

    4. Inserisci questo numero nel campo di input ChatID dell’EA.

COME OTTENERE IL TUO TOPIC ID (facoltativo)

  1. Se il tuo gruppo utilizza Topic/Thread, apri quello dove vuoi ricevere i messaggi.

  2. Invia un messaggio qualsiasi (es. “test”).

  3. Apri il browser e visita:
    https://api.telegram.org/botIL_TUO_TOKEN/getUpdates

  4. Nel risultato JSON cerca la voce "message_thread_id": 42

  5. Usa quel numero come valore di TopicID nei parametri MT4.

ESEMPIO DI MESSAGGIO

[TRADE] BUY XAUUSD
Lotti: 1.00 Prezzo: 2375.20
SL: 0.00 TP: 0.00
Ticket: 264772232
Ora: 2025.10.09 23:20:36

ERRORI COMUNI

401 Unauthorized → Token del bot non valido.
403 Forbidden → Il bot non è admin o l’ID appartiene a un altro bot.
400 Bad Request → Chat ID non valido.
Nessun messaggio → WebRequest non autorizzato o privacy del bot attiva.

REQUISITI


INFORMAZIONI SVILUPPATORE

© 2025 SFG Trading Academy — Alan P.
Canale Telegram: https://t.me/sfgswiss


Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione