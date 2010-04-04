📊 Hedg Trading Expert Advisor US30





Hedg Trading EA US30 - это автоматический торговый робот для MetaTrader 4, который использует хеджирующую стратегию с уникальной системой трейлинг-стопа и работает на индексе US30. Советник может одновременно держать позиции на покупку и продажу, контролируя их количество для управления рисками.

🔧 КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

📈 Принцип торговли:

Анализ движения рынка 📊 Советник постоянно следит за направлением цены

Определяет моменты для входа в рынок Размещение ордеров 🎯 При восходящем движении → размещает BuyStop выше текущей цены

→ размещает выше текущей цены При нисходящем движении → размещает SellStop ниже текущей цены Уникальная система защиты прибыли 🛡️✨ НЕ классический трейлинг! Это особенная система!

Это особенная система! Работает ТОЛЬКО при определённых условиях

Активируется при обратном движении цены

Использует адаптивный множитель расстояния

🌟 ОСОБЕННОСТЬ ТРЕЙЛИНГ-СТОПА

⚡ В чём уникальность?

Классический трейлинг: ❌ Просто тянется за ценой на фиксированном расстоянии ❌ Работает всегда, когда есть прибыль ❌ Фиксированное расстояние

НАШ АДАПТИВНЫЙ ТРЕЙЛИНГ: ✅

🎯 Включается при обратном движении - трейлинг активируется только когда цена движется ПРОТИВ позиции

- трейлинг активируется только когда цена движется ПРОТИВ позиции 📊 Учитывает состояние эквити - проверяет соотношение Equity/Balance перед активацией

- проверяет соотношение Equity/Balance перед активацией 🔢 Динамическое расстояние - использует множитель Trailing_Multiplier для гибкой настройки

- использует множитель Trailing_Multiplier для гибкой настройки ⏱️ Временной фильтр - срабатывает только при выполнении нескольких условий одновременно

💡 Почему это лучше?

🚫 Не тянется постоянно - избегает преждевременных закрытий

- избегает преждевременных закрытий 🎢 Даёт цене "дышать" - позволяет коррекциям в прибыльном направлении

- позволяет коррекциям в прибыльном направлении 🔄 Защищает на развороте - активируется именно тогда, когда нужно

- активируется именно тогда, когда нужно 📐 Адаптируется к рынку - учитывает волатильность через множители

⚙️ ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

💰 StartLots (0.01)

Размер каждой сделки

Определяет объём торговли

0.01 = минимальный лот = $0.10 за пункт

📌 Для депозита $100-500 → используйте 0.01

📌 Для депозита $2000+ → можно 0.05-0.10

🔢 Magic (123)

Уникальный номер советника

Помогает роботу находить свои ордера

Используйте разные номера для разных советников

📌 Не меняйте во время работы!

📏 Step (500 пунктов)

Расстояние до отложенного ордера

BuyStop ставится на: текущая цена + 500 пунктов

SellStop ставится на: текущая цена - 500 пунктов

📌 Больше Step = реже сделки, выше качество

📌 Меньше Step = чаще сделки, больше активность

📐 Distance (500 пунктов)

Фильтр между ордерами

Не даёт размещать ордера слишком близко друг к другу

📌 Должен быть ≥ Step

📌 Защищает от плотной сетки ордеров

🎯 TrailingStop (250 пунктов) ⭐

БАЗОВОЕ расстояние для адаптивного трейлинга

⚠️ Это НЕ обычный трейлинг-стоп!

Базовое значение, которое УМНОЖАЕТСЯ на Trailing_Multiplier

Активируется ТОЛЬКО при обратном движении цены

📌 150-300 пунктов = оптимально для большинства пар

📌 Работает в связке с Trailing_Multiplier и Min_Movement_Points

🎲 Slippage (10 пунктов)

Допустимое проскальзывание

Максимальная разница между запрошенной и реальной ценой

📌 Спокойный рынок: 5-15 пунктов

📌 Новости/волатильность: 20-50 пунктов

📊 Max_Buy_Orders (5)

Лимит покупок

Максимум открытых BUY + BUYSTOP одновременно

📌 Малый депозит (<$500): 3-5 ордеров

📌 Средний депозит ($500-5000): 5-10 ордеров

📌 Большой депозит (>$5000): 10-20 ордеров

📉 Max_Sell_Orders (5)

Лимит продаж

Максимум открытых SELL + SELLSTOP одновременно

📌 Обычно равен Max_Buy_Orders

💵 Mult_Profit (500.0)

Целевая прибыль

Формула: Цель = StartLots × Mult_Profit

Пример: 0.01 × 500 = $5 прибыли

📌 Достигли цели → все позиции закрываются ✅

📌 Больше значение = дольше ждём прибыль

💸 Mult_Loss (3.0)

Множитель убытка

Формула: Стоп = -(StartLots × Mult_Profit × Mult_Loss)

Пример: -(0.01 × 500 × 3) = -$15 убытка

📌 3.0 = классическое соотношение риск/прибыль

= классическое соотношение риск/прибыль 📌 Больше значение = терпим большие просадки

📈 Coin_Step_Trade (500.0%) ⭐

КЛЮЧЕВОЙ параметр для трейлинга!

Контролирует условия активации адаптивного трейлинга

Формула проверки: Equity/Balance < Coin_Step_Trade/100

При 500% → трейлинг работает когда Equity < 5× Balance

📌 200-300% = трейлинг включается при умеренном росте

= трейлинг включается при умеренном росте 📌 500-1000% = трейлинг работает в широком диапазоне

= трейлинг работает в широком диапазоне 📌 Высокое значение = трейлинг активнее

🎲 Max_Equity_Risk (10.0%)

Максимальный риск

Резерв для будущих версий

📌 Стандартно: 5-15% от эквити

🔒 Max_Spread_Points (100.0)

Максимальный спред

Блокирует торговлю при высоком спреде

📌 EURUSD: обычно 10-30 пунктов

📌 Установите в 2-3 раза больше среднего

больше среднего 📌 Во время новостей спред может быть 100-300 пунктов ⚠️

📊 Average_spread (100)

Средний спред

Для внутренних расчётов

📌 Узнайте у брокера средний спред вашей пары

⚡ Min_Movement_Points (60.0) ⭐

КРИТИЧЕСКИЙ параметр для трейлинга и сигналов!

Минимальное обратное движение для активации трейлинга

Также фильтрует слабые сигналы входа

📌 40-80 = чувствительный трейлинг, быстрая реакция

= чувствительный трейлинг, быстрая реакция 📌 80-150 = умеренный, баланс между скоростью и точностью

= умеренный, баланс между скоростью и точностью 📌 150-300 = терпеливый, ждёт сильных разворотов

= терпеливый, ждёт сильных разворотов 💡 Меньше значение → трейлинг срабатывает чаще

→ трейлинг срабатывает чаще 💡 Больше значение → трейлинг срабатывает только на серьёзных разворотах

🎚️ Trailing_Multiplier (150.0%) ⭐⭐

ГЛАВНЫЙ множитель адаптивного трейлинга!

Формула: Реальное расстояние = TrailingStop × Trailing_Multiplier / 100

Пример: 250 × 150% = 375 пунктов

📌 100% = трейлинг равен базовому TrailingStop

= трейлинг равен базовому TrailingStop 📌 150-200% = свободный трейлинг, даём цене пространство ✅

= свободный трейлинг, даём цене пространство ✅ 📌 50-80% = жёсткий трейлинг, быстрая фиксация

= жёсткий трейлинг, быстрая фиксация 💡 Для трендовых рынков : 150-250% (позволяет коррекции)

: 150-250% (позволяет коррекции) 💡 Для флэта: 80-120% (быстрая фиксация)

🎯 Price_Tolerance (1.0 пункт)

Допуск цены

Защита от дублирования ордеров

📌 1-5 пунктов = строгий контроль

= строгий контроль 📌 10-20 пунктов = мягкий контроль

📚 Price_History_Depth (100)

Глубина анализа истории

Сколько последних значений цены хранится

Используется для расчёта направления движения

📌 50-100 = стандартно, быстрые расчёты

= стандартно, быстрые расчёты 📌 150-300 = глубокий анализ, точнее результат

📝 Order_Comment ("EA")

Комментарий к ордерам

Подпись на каждом ордере

📌 Удобно для анализа истории

📌 Используйте: "EA", "HedgeBot", "MyEA_v1"

⚠️ ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ вы должны проверить сколько знаков после точки . По умолчанию настроенно по 2 знака если на индексе 1 знак то в настройках нужно изменить со 100 на 10 и.т.д

🔴 Обязательно:

✅ Тестируйте на ДЕМО минимум 1-2 недели! ✅ Начинайте с минимальных лотов (0.01) ✅ Проверьте спред у брокера ✅ Не торгуйте во время новостей 📰 ✅ Следите за просадкой ✅ Понимайте как работает адаптивный трейлинг

💡 Рекомендации по трейлингу:

🔋 На волатильных рынках увеличьте Trailing_Multiplier

📱 На спокойных рынках уменьшите Min_Movement_Points

📊 Следите за соотношением Equity/Balance

💼 Настройте Coin_Step_Trade под ваш стиль

🎓 Изучите как срабатывает трейлинг в разных условиях

📞 Ключевые моменты

✨ Помните: Это не обычный трейлинг-стоп! Он активируется только при обратном движении и учитывает множество факторов для максимальной эффективности!

🚀 Успешной торговли! 💹