Hedg Trading EA US30
- Uzman Danışmanlar
- Tatsiana Mironava
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
📊 Hedg Trading Expert Advisor US30
Hedg Trading EA US30 - это автоматический торговый робот для MetaTrader 4, который использует хеджирующую стратегию с уникальной системой трейлинг-стопа и работает на индексе US30. Советник может одновременно держать позиции на покупку и продажу, контролируя их количество для управления рисками.
🔧 КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
📈 Принцип торговли:
- Анализ движения рынка 📊
- Советник постоянно следит за направлением цены
- Определяет моменты для входа в рынок
- Размещение ордеров 🎯
- При восходящем движении → размещает BuyStop выше текущей цены
- При нисходящем движении → размещает SellStop ниже текущей цены
- Уникальная система защиты прибыли 🛡️✨
- НЕ классический трейлинг! Это особенная система!
- Работает ТОЛЬКО при определённых условиях
- Активируется при обратном движении цены
- Использует адаптивный множитель расстояния
🌟 ОСОБЕННОСТЬ ТРЕЙЛИНГ-СТОПА
⚡ В чём уникальность?
Классический трейлинг: ❌ Просто тянется за ценой на фиксированном расстоянии ❌ Работает всегда, когда есть прибыль ❌ Фиксированное расстояние
НАШ АДАПТИВНЫЙ ТРЕЙЛИНГ: ✅
- 🎯 Включается при обратном движении - трейлинг активируется только когда цена движется ПРОТИВ позиции
- 📊 Учитывает состояние эквити - проверяет соотношение Equity/Balance перед активацией
- 🔢 Динамическое расстояние - использует множитель Trailing_Multiplier для гибкой настройки
- ⏱️ Временной фильтр - срабатывает только при выполнении нескольких условий одновременно
💡 Почему это лучше?
- 🚫 Не тянется постоянно - избегает преждевременных закрытий
- 🎢 Даёт цене "дышать" - позволяет коррекциям в прибыльном направлении
- 🔄 Защищает на развороте - активируется именно тогда, когда нужно
- 📐 Адаптируется к рынку - учитывает волатильность через множители
⚙️ ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
💰 StartLots (0.01)
Размер каждой сделки
- Определяет объём торговли
- 0.01 = минимальный лот = $0.10 за пункт
- 📌 Для депозита $100-500 → используйте 0.01
- 📌 Для депозита $2000+ → можно 0.05-0.10
🔢 Magic (123)
Уникальный номер советника
- Помогает роботу находить свои ордера
- Используйте разные номера для разных советников
- 📌 Не меняйте во время работы!
📏 Step (500 пунктов)
Расстояние до отложенного ордера
- BuyStop ставится на: текущая цена + 500 пунктов
- SellStop ставится на: текущая цена - 500 пунктов
- 📌 Больше Step = реже сделки, выше качество
- 📌 Меньше Step = чаще сделки, больше активность
📐 Distance (500 пунктов)
Фильтр между ордерами
- Не даёт размещать ордера слишком близко друг к другу
- 📌 Должен быть ≥ Step
- 📌 Защищает от плотной сетки ордеров
🎯 TrailingStop (250 пунктов) ⭐
БАЗОВОЕ расстояние для адаптивного трейлинга
- ⚠️ Это НЕ обычный трейлинг-стоп!
- Базовое значение, которое УМНОЖАЕТСЯ на Trailing_Multiplier
- Активируется ТОЛЬКО при обратном движении цены
- 📌 150-300 пунктов = оптимально для большинства пар
- 📌 Работает в связке с Trailing_Multiplier и Min_Movement_Points
🎲 Slippage (10 пунктов)
Допустимое проскальзывание
- Максимальная разница между запрошенной и реальной ценой
- 📌 Спокойный рынок: 5-15 пунктов
- 📌 Новости/волатильность: 20-50 пунктов
📊 Max_Buy_Orders (5)
Лимит покупок
- Максимум открытых BUY + BUYSTOP одновременно
- 📌 Малый депозит (<$500): 3-5 ордеров
- 📌 Средний депозит ($500-5000): 5-10 ордеров
- 📌 Большой депозит (>$5000): 10-20 ордеров
📉 Max_Sell_Orders (5)
Лимит продаж
- Максимум открытых SELL + SELLSTOP одновременно
- 📌 Обычно равен Max_Buy_Orders
💵 Mult_Profit (500.0)
Целевая прибыль
- Формула: Цель = StartLots × Mult_Profit
- Пример: 0.01 × 500 = $5 прибыли
- 📌 Достигли цели → все позиции закрываются ✅
- 📌 Больше значение = дольше ждём прибыль
💸 Mult_Loss (3.0)
Множитель убытка
- Формула: Стоп = -(StartLots × Mult_Profit × Mult_Loss)
- Пример: -(0.01 × 500 × 3) = -$15 убытка
- 📌 3.0 = классическое соотношение риск/прибыль
- 📌 Больше значение = терпим большие просадки
📈 Coin_Step_Trade (500.0%) ⭐
КЛЮЧЕВОЙ параметр для трейлинга!
- Контролирует условия активации адаптивного трейлинга
- Формула проверки: Equity/Balance < Coin_Step_Trade/100
- При 500% → трейлинг работает когда Equity < 5× Balance
- 📌 200-300% = трейлинг включается при умеренном росте
- 📌 500-1000% = трейлинг работает в широком диапазоне
- 📌 Высокое значение = трейлинг активнее
🎲 Max_Equity_Risk (10.0%)
Максимальный риск
- Резерв для будущих версий
- 📌 Стандартно: 5-15% от эквити
🔒 Max_Spread_Points (100.0)
Максимальный спред
- Блокирует торговлю при высоком спреде
- 📌 EURUSD: обычно 10-30 пунктов
- 📌 Установите в 2-3 раза больше среднего
- 📌 Во время новостей спред может быть 100-300 пунктов ⚠️
📊 Average_spread (100)
Средний спред
- Для внутренних расчётов
- 📌 Узнайте у брокера средний спред вашей пары
⚡ Min_Movement_Points (60.0) ⭐
КРИТИЧЕСКИЙ параметр для трейлинга и сигналов!
- Минимальное обратное движение для активации трейлинга
- Также фильтрует слабые сигналы входа
- 📌 40-80 = чувствительный трейлинг, быстрая реакция
- 📌 80-150 = умеренный, баланс между скоростью и точностью
- 📌 150-300 = терпеливый, ждёт сильных разворотов
- 💡 Меньше значение → трейлинг срабатывает чаще
- 💡 Больше значение → трейлинг срабатывает только на серьёзных разворотах
🎚️ Trailing_Multiplier (150.0%) ⭐⭐
ГЛАВНЫЙ множитель адаптивного трейлинга!
- Формула: Реальное расстояние = TrailingStop × Trailing_Multiplier / 100
- Пример: 250 × 150% = 375 пунктов
- 📌 100% = трейлинг равен базовому TrailingStop
- 📌 150-200% = свободный трейлинг, даём цене пространство ✅
- 📌 50-80% = жёсткий трейлинг, быстрая фиксация
- 💡 Для трендовых рынков: 150-250% (позволяет коррекции)
- 💡 Для флэта: 80-120% (быстрая фиксация)
🎯 Price_Tolerance (1.0 пункт)
Допуск цены
- Защита от дублирования ордеров
- 📌 1-5 пунктов = строгий контроль
- 📌 10-20 пунктов = мягкий контроль
📚 Price_History_Depth (100)
Глубина анализа истории
- Сколько последних значений цены хранится
- Используется для расчёта направления движения
- 📌 50-100 = стандартно, быстрые расчёты
- 📌 150-300 = глубокий анализ, точнее результат
📝 Order_Comment ("EA")
Комментарий к ордерам
- Подпись на каждом ордере
- 📌 Удобно для анализа истории
- 📌 Используйте: "EA", "HedgeBot", "MyEA_v1"
⚠️ ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ вы должны проверить сколько знаков после точки . По умолчанию настроенно по 2 знака если на индексе 1 знак то в настройках нужно изменить со 100 на 10 и.т.д
🔴 Обязательно:
- ✅ Тестируйте на ДЕМО минимум 1-2 недели!
- ✅ Начинайте с минимальных лотов (0.01)
- ✅ Проверьте спред у брокера
- ✅ Не торгуйте во время новостей 📰
- ✅ Следите за просадкой
- ✅ Понимайте как работает адаптивный трейлинг
💡 Рекомендации по трейлингу:
- 🔋 На волатильных рынках увеличьте Trailing_Multiplier
- 📱 На спокойных рынках уменьшите Min_Movement_Points
- 📊 Следите за соотношением Equity/Balance
- 💼 Настройте Coin_Step_Trade под ваш стиль
- 🎓 Изучите как срабатывает трейлинг в разных условиях
📞 Ключевые моменты
✨ Помните: Это не обычный трейлинг-стоп! Он активируется только при обратном движении и учитывает множество факторов для максимальной эффективности!
🚀 Успешной торговли! 💹