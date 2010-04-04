Hedg Trading EA US30

📊 Hedg Trading Expert Advisor US30


Hedg Trading EA US30 - это автоматический торговый робот для MetaTrader 4, который использует хеджирующую стратегию с уникальной системой трейлинг-стопа и работает на индексе US30. Советник может одновременно держать позиции на покупку и продажу, контролируя их количество для управления рисками.

🔧 КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

📈 Принцип торговли:

  1. Анализ движения рынка 📊
    • Советник постоянно следит за направлением цены
    • Определяет моменты для входа в рынок
  2. Размещение ордеров 🎯
    • При восходящем движении → размещает BuyStop выше текущей цены
    • При нисходящем движении → размещает SellStop ниже текущей цены
  3. Уникальная система защиты прибыли 🛡️✨
    • НЕ классический трейлинг! Это особенная система!
    • Работает ТОЛЬКО при определённых условиях
    • Активируется при обратном движении цены
    • Использует адаптивный множитель расстояния

🌟 ОСОБЕННОСТЬ ТРЕЙЛИНГ-СТОПА

⚡ В чём уникальность?

Классический трейлинг: ❌ Просто тянется за ценой на фиксированном расстоянии ❌ Работает всегда, когда есть прибыль ❌ Фиксированное расстояние

НАШ АДАПТИВНЫЙ ТРЕЙЛИНГ:

  • 🎯 Включается при обратном движении - трейлинг активируется только когда цена движется ПРОТИВ позиции
  • 📊 Учитывает состояние эквити - проверяет соотношение Equity/Balance перед активацией
  • 🔢 Динамическое расстояние - использует множитель Trailing_Multiplier для гибкой настройки
  • ⏱️ Временной фильтр - срабатывает только при выполнении нескольких условий одновременно

💡 Почему это лучше?

  • 🚫 Не тянется постоянно - избегает преждевременных закрытий
  • 🎢 Даёт цене "дышать" - позволяет коррекциям в прибыльном направлении
  • 🔄 Защищает на развороте - активируется именно тогда, когда нужно
  • 📐 Адаптируется к рынку - учитывает волатильность через множители

⚙️ ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

💰 StartLots (0.01)

Размер каждой сделки

  • Определяет объём торговли
  • 0.01 = минимальный лот = $0.10 за пункт
  • 📌 Для депозита $100-500 → используйте 0.01
  • 📌 Для депозита $2000+ → можно 0.05-0.10

🔢 Magic (123)

Уникальный номер советника

  • Помогает роботу находить свои ордера
  • Используйте разные номера для разных советников
  • 📌 Не меняйте во время работы!

📏 Step (500 пунктов)

Расстояние до отложенного ордера

  • BuyStop ставится на: текущая цена + 500 пунктов
  • SellStop ставится на: текущая цена - 500 пунктов
  • 📌 Больше Step = реже сделки, выше качество
  • 📌 Меньше Step = чаще сделки, больше активность

📐 Distance (500 пунктов)

Фильтр между ордерами

  • Не даёт размещать ордера слишком близко друг к другу
  • 📌 Должен быть ≥ Step
  • 📌 Защищает от плотной сетки ордеров

🎯 TrailingStop (250 пунктов) ⭐

БАЗОВОЕ расстояние для адаптивного трейлинга

  • ⚠️ Это НЕ обычный трейлинг-стоп!
  • Базовое значение, которое УМНОЖАЕТСЯ на Trailing_Multiplier
  • Активируется ТОЛЬКО при обратном движении цены
  • 📌 150-300 пунктов = оптимально для большинства пар
  • 📌 Работает в связке с Trailing_Multiplier и Min_Movement_Points

🎲 Slippage (10 пунктов)

Допустимое проскальзывание

  • Максимальная разница между запрошенной и реальной ценой
  • 📌 Спокойный рынок: 5-15 пунктов
  • 📌 Новости/волатильность: 20-50 пунктов

📊 Max_Buy_Orders (5)

Лимит покупок

  • Максимум открытых BUY + BUYSTOP одновременно
  • 📌 Малый депозит (<$500): 3-5 ордеров
  • 📌 Средний депозит ($500-5000): 5-10 ордеров
  • 📌 Большой депозит (>$5000): 10-20 ордеров

📉 Max_Sell_Orders (5)

Лимит продаж

  • Максимум открытых SELL + SELLSTOP одновременно
  • 📌 Обычно равен Max_Buy_Orders

💵 Mult_Profit (500.0)

Целевая прибыль

  • Формула: Цель = StartLots × Mult_Profit
  • Пример: 0.01 × 500 = $5 прибыли
  • 📌 Достигли цели → все позиции закрываются ✅
  • 📌 Больше значение = дольше ждём прибыль

💸 Mult_Loss (3.0)

Множитель убытка

  • Формула: Стоп = -(StartLots × Mult_Profit × Mult_Loss)
  • Пример: -(0.01 × 500 × 3) = -$15 убытка
  • 📌 3.0 = классическое соотношение риск/прибыль
  • 📌 Больше значение = терпим большие просадки

📈 Coin_Step_Trade (500.0%) ⭐

КЛЮЧЕВОЙ параметр для трейлинга!

  • Контролирует условия активации адаптивного трейлинга
  • Формула проверки: Equity/Balance < Coin_Step_Trade/100
  • При 500% → трейлинг работает когда Equity < 5× Balance
  • 📌 200-300% = трейлинг включается при умеренном росте
  • 📌 500-1000% = трейлинг работает в широком диапазоне
  • 📌 Высокое значение = трейлинг активнее

🎲 Max_Equity_Risk (10.0%)

Максимальный риск

  • Резерв для будущих версий
  • 📌 Стандартно: 5-15% от эквити

🔒 Max_Spread_Points (100.0)

Максимальный спред

  • Блокирует торговлю при высоком спреде
  • 📌 EURUSD: обычно 10-30 пунктов
  • 📌 Установите в 2-3 раза больше среднего
  • 📌 Во время новостей спред может быть 100-300 пунктов ⚠️

📊 Average_spread (100)

Средний спред

  • Для внутренних расчётов
  • 📌 Узнайте у брокера средний спред вашей пары

Min_Movement_Points (60.0) ⭐

КРИТИЧЕСКИЙ параметр для трейлинга и сигналов!

  • Минимальное обратное движение для активации трейлинга
  • Также фильтрует слабые сигналы входа
  • 📌 40-80 = чувствительный трейлинг, быстрая реакция
  • 📌 80-150 = умеренный, баланс между скоростью и точностью
  • 📌 150-300 = терпеливый, ждёт сильных разворотов
  • 💡 Меньше значение → трейлинг срабатывает чаще
  • 💡 Больше значение → трейлинг срабатывает только на серьёзных разворотах

🎚️ Trailing_Multiplier (150.0%) ⭐⭐

ГЛАВНЫЙ множитель адаптивного трейлинга!

  • Формула: Реальное расстояние = TrailingStop × Trailing_Multiplier / 100
  • Пример: 250 × 150% = 375 пунктов
  • 📌 100% = трейлинг равен базовому TrailingStop
  • 📌 150-200% = свободный трейлинг, даём цене пространство ✅
  • 📌 50-80% = жёсткий трейлинг, быстрая фиксация
  • 💡 Для трендовых рынков: 150-250% (позволяет коррекции)
  • 💡 Для флэта: 80-120% (быстрая фиксация)

🎯 Price_Tolerance (1.0 пункт)

Допуск цены

  • Защита от дублирования ордеров
  • 📌 1-5 пунктов = строгий контроль
  • 📌 10-20 пунктов = мягкий контроль

📚 Price_History_Depth (100)

Глубина анализа истории

  • Сколько последних значений цены хранится
  • Используется для расчёта направления движения
  • 📌 50-100 = стандартно, быстрые расчёты
  • 📌 150-300 = глубокий анализ, точнее результат

📝 Order_Comment ("EA")

Комментарий к ордерам

  • Подпись на каждом ордере
  • 📌 Удобно для анализа истории
  • 📌 Используйте: "EA", "HedgeBot", "MyEA_v1"

⚠️ ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ вы должны проверить сколько знаков после точки . По умолчанию настроенно по 2 знака если на индексе 1 знак то в настройках нужно изменить  со 100 на 10 и.т.д

🔴 Обязательно:

  1. Тестируйте на ДЕМО минимум 1-2 недели!
  2. Начинайте с минимальных лотов (0.01)
  3. Проверьте спред у брокера
  4. Не торгуйте во время новостей 📰
  5. Следите за просадкой
  6. Понимайте как работает адаптивный трейлинг

💡 Рекомендации по трейлингу:

  • 🔋 На волатильных рынках увеличьте Trailing_Multiplier
  • 📱 На спокойных рынках уменьшите Min_Movement_Points
  • 📊 Следите за соотношением Equity/Balance
  • 💼 Настройте Coin_Step_Trade под ваш стиль
  • 🎓 Изучите как срабатывает трейлинг в разных условиях

📞 Ключевые моменты

Помните: Это не обычный трейлинг-стоп! Он активируется только при обратном движении и учитывает множество факторов для максимальной эффективности!

🚀 Успешной торговли! 💹


