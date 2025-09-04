SimSim Arrow TEMA MT5

SimSim Arrow TEMA è un indicatore standard "Triple Exponential Moving Average", ma in versione freccia.

I parametri dell'indicatore sono simili a quelli standard.





Per formare un segnale freccia vengono utilizzati UNO, DUE, TRE tipi di segnali.





Attiva "CONTROL DEAL" per il funzionamento e le negoziazioni sul segnale dell'indicatore verranno aperte automaticamente.

Puoi utilizzare l'indicatore per lo scopo previsto, ovvero come segnalatore affidabile.

Tuttavia, il suo scopo secondario è quello di fungere da fornitore di segnali per l'utilità " CONTROL DEA L".

La simbiosi tra l'indicatore e questa utilità ti consente non solo di visualizzare il segnale, ma anche di concludere un'operazione in base ad esso.









I segnali della serie di indicatori "SimSim ARROW" affascinano i trader per la loro ovvietà e chiarezza, che li rende più interessanti rispetto agli advisor. La chiarezza visiva dell'indicatore si rivela nel momento in cui appare la freccia: è il momento di aprire una posizione! Al contrario, quando si utilizzano i consulenti, gli eventi spesso si svolgono in modo velato e non è sempre chiaro al trader il motivo per cui una particolare operazione è stata avviata, poiché molto rimane nascosto dietro le quinte degli algoritmi. In questi indicatori, tutto è trasparente e accessibile! È possibile utilizzare questi indicatori sia singolarmente che in combinazione, il che apre nuovi orizzonti per l'analisi. I parametri dell'indicatore offrono una varietà di download e le loro capacità sono illimitate. Nessuna restrizione ostacolerà il tuo successo, perché puoi utilizzare contemporaneamente decine di indicatori, creando strategie e combinazioni uniche che ti consentono di ottenere la massima efficienza nel trading.

Parametri dell'indicatore solo per lavorare con "CONTROL DEAL"





Selezione dei parametri per l'apertura delle transazioni: Selezione dei parametri per l'apertura delle transazioni:

Nessuna transazione, Transazioni ACQUISTA e VENDI, Transazioni solo ACQUISTA, Transazioni solo VENDI.

Barra di partenza per il calcolo dell'indicatore per l'apertura della transazione. Il numero della barra di partenza per l'apertura di una posizione è impostato di default su 1.

Elenco dei time frame per il funzionamento dell'indicatore (60, H4, D1...). Elenco dei time frame per i segnali da cui verranno aperte le posizioni.



