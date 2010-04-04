SimSim Control Deal MT5

L'utilità apre le operazioni in base ai segnali degli indicatori della serie "SimSim ARROW" .

L'utilità funziona esclusivamente in combinazione con gli indicatori della serie "SimSim ARROW".





Ciascuno di questi indicatori ha un parametro: "Offerte: Nessuna offerta, Acquista e vendi, Solo acquista, Solo vendi".

Se questo parametro è impostato sul valore: "Acquista e vendi o Solo acquista o Solo vendi", i segnali degli indicatori vengono inviati all'utilità tramite variabili globali, che le consentono di aprire le negoziazioni.



Parametri di utilità.

Pr_FixLot = 0,0 Operazioni aperte con un lotto fisso. Pr_Risk = 0,0% Operazioni aperte in base alla percentuale di rischio. Calcolo: LOTTO = Lotto massimo per lo strumento * Pr_Risk / 100. Pr_Fix = 0,0% Percentuale di fissazione del profitto sul deposito. Se il profitto è superiore all'importo = <Pr_Fix*Saldo corrente/100>, tutte le operazioni vengono chiuse e il trading continua.

A partire dalla versione 1.2, sono stati introdotti nuovi parametri per il supporto alle transazioni.

Pr_Prof = 0.0 Livello di profitto in pip o unità SrHiLow Pr_Stop = 0.0 Livello di stop in pip o unità SrHiLow Pr_Breakeven = 0.0 Livello di breakeven per proteggere il profitto in pip o unità SrHiLow Pr_TrallProf = 0.0 Trailing stop per le operazioni se il profitto attuale in pip è maggiore del livello Pr_TrallProfx o delle unità SrHiLow Pr_TrallLoss = 0.0 Trailing stop per le operazioni se il profitto attuale in pip è inferiore al livello Pr_TrallLoss o alle unità SrHiLow Pr_PerHiLow = 300 Numero di BAR per calcolare il valore medio di SrHiLow



Utilizzare il valore di SrHiLow per i livelli di stop, profitto, ecc. è molto più comodo rispetto ai soli pip.

È difficile impostare l'entità del profitto in pip per diversi intervalli di tempo. Per 5 minuti e 6 ore sono probabilmente diversi. E se si specifica SrHiLow, risulta molto logico.

SrHiLow è il valore medio (Alto - Basso) dell'intervallo di tempo, per il periodo = Pr_PerHiLow.



Ad esempio, il valore medio di SrHiLow in pip per AUDUSD:

M1=8 M2=20 M3=23 M4=27 M5=28 M6=31 M10=40 M12=44 M15=49 M20=58 M30=75 H1=110 H2=166 H3=214 H4=314 H6=349 H8=398 H12=456 D1=603 W1=1574 MN1=3986

Se, ad esempio, il livello di profitto in (SrHiLow) = 3, allora per M5 sarà: 3*28 = 74 pip, e per H3: 3*214 = 642 pip



Ad esempio, il valore medio di SrHiLow in pip per XAUUSD:

M1=91 M2=224 M3=252 M4=268 M5=283 M6=344 M10=411 M12=469 M15=494 M20=577 M30=730 H1=1099 H2=1779 H3=2363 H4=2840 H6=2958 H8=3099 H12=3430 D1=4259 W1=6541 MN1=10093

Profitto XAUUSD (SrHiLow) = 5, per il profitto M10: 5*411=2055 pip, e per H6: 5*2958=14790 pip

Se il valore del parametro è compreso tra 0,001 e 10,0, il parametro viene specificato in unità SrHiLow. Questo intervallo sarà sufficiente per il lavoro.

Se il valore del parametro è maggiore di 10, viene specificato in pip.

Esempio di parametri: Pr_Prof=5 Pr_Stop=1 Pr_Breakeven=0,5 Pr_TrallProf=2 Pr_TrallStop=3

Molto pratico, questa proporzione sarà valida per tutti gli intervalli di tempo, il valore del parametro viene moltiplicato per SrHiLow e i numeri saranno espressi in pip. Elenco degli indicatori della serie "SimSim ARROW":

Inizialmente, l'utilità era concepita come un "commercio di controllo" e una posizione con un lotto minimo veniva aperta sulla base di un segnale proveniente dall'indicatore. Questo passaggio offre al trader l'opportunità di entrare dolcemente nel mercato, come se stesse testando il terreno prima di fare una nuotata. Quindi, man mano che il trader acquisisce fiducia nelle sue azioni, acquisisce la libertà di aumentare la dimensione del lotto, il che gli consente di adattarsi al ritmo del mercato e di aumentare la sua posizione. Un tale algoritmo non solo facilita il processo di trading, ma sarà anche un assistente indispensabile, ricordandoti l'importanza delle dimensioni e della misura in ogni passaggio. Combinando semplicità e funzionalità, l'utilità assume la forma non solo di uno strumento, ma di un fedele compagno nel mondo delle opportunità finanziarie.